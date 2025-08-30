Es tendencia:
Atlético de Madrid

Atlético de Madrid volvió a hacer un papelón en LaLiga y los hinchas piden la rescisión de un competidor de Julián Álvarez: “Que paquete”

El Colchonero continúa sin poder ganar en LaLiga y los hinchas apuntan de lleno contra Diego Simeone y uno de los compañeros de Julián Álvarez.

Por Julián Mazzara

Atlético de Madrid empató frente a Deportivo Alavés.
Atlético de Madrid empató frente a Deportivo Alavés.

Atlético de Madrid continúa sin poder conseguir una alegría en lo que va de LaLiga. Esta vez, empató frente a Deportivo Alavés y no tuvo una buena actuación. Y como si fuese poco, no hubo una mejora de lo que pretendía Diego Simeone, quien en la previa se había quejado de las pocas situaciones de peligro que generaba Julián Álvarez, a quien no le llega el balón con claridad.

En el Estadio de Mendizorroza, el partido terminó igualado 1-1 por los goles de Giuliano Simeone y Carlos Robles, de penal, luego de que Alexander Sørloth cometiera una falta infantil dentro del área. Con el correr de los minutos el resultado no tuvo modificaciones y al equipo del Cholo le llovieron las críticas por parte de los hinchas, que se mostraron muy enfurecidos.

Así como se quejaron de que Álvarez es uno de los futbolistas sustituidos, también mostraron su descontento por la continuidad de Sørloth. Incluso, llegaron a pedir que el noruego abandone la institución. A través de las redes sociales, diferentes usuarios de Twitter realizaron comentarios despotricando al atacante de 29 años con pasado en Villarreal CF.

“Que paquete que es Sorloth”, “Grande Simeone premiando el partidazo de Sorloth haciéndole jugar todo el partido”, “Suárez cojo con 50 años es mejor que Sorloth y que Morata juntos”, “Sorloth que anuncie su retirada según piten el final”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los hinchas del Colchonero, quienes están muy molestos con el inicio de la temporada, donde registran dos empates y una derrota en tres presentaciones dentro del torneo español.

Las estadísticas de Alexander Sørloth vs. Deportivo Alavés

  • Minutos jugados: 90′
  • Goles: 0
  • Goles esperados (xG): 0.07
  • Asistencias: 0
  • Asistencias Esperadas (xA): 0.01
  • Tiros a puerta: 1
  • Tiros fuera: 0
  • Disparos bloqueados: 0
  • Regates intentados (completados): 1 (1)
  • Toques: 25
  • Pases precisos: 9/16 (56%)
  • Pases clave: 0
  • Centros (acertados): 1 (0)
  • Pases largos (acertados): 0 (0)
  • Duelos en el suelo (ganados): 8 (2)
  • Duelos aéreos (ganados): 7 (5)
  • Posesión perdida: 12
  • Faltas: 5
  • Faltas recibidas: 1
  • Fueras de juego: 1
  • Despejes: 0
  • Tiros bloqueados: 0
  • Intercepciones: 0
  • Total de entradas: 0
  • Regateado: 0
  • Penal cometido: 1

Las críticias contra Alexander Sørloth

Tabla de posiciones de LaLiga 2025-2026

