La fuerte oposición del Atlético de Madrid con el Argentina vs. España por la Finalissima

El anuncio de Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, respecto al acuerdo que selló para la disputa de la Finalissima, generó diferentes reacciones en todas las partes involucradas, incluidos los clubes del país ibérico, entre los que se destaca el Atlético de Madrid, que desde siempre esperó que el duelo entre Argentina y España se postergara para después de la Copa del Mundo 2026.

A falta de oficialización por parte de las confederaciones (CONMEBOL y UEFA), todo indica que el partido entre el campeón de la Copa América de Estados Unidos 2024 y el ganador de la Eurocopa de Alemania del mismo año se llevará a cabo el viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail de la ciudad de Doha, Qatar.

Esta fecha no es bien vista por el Atlético de Madrid, puesto que considera que se desarrollará en un momento clave de la temporada. Además, siente que será uno de los máximos perjudicados, pues entiende que gran parte del plantel que comanda Diego Simeone estará enfocado en la disputa de un título que le es totalmente ajeno.

Claro, es que por lo menos cinco de sus futbolistas argentinos y cuatro españoles estarán afectados a la Finalissima, en una época en la que el conjunto rojiblanco pretende estar centrado en el Derbi Madrileño con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu del 22 de marzo y en el choque con el Barcelona del 5 de abril en el Estadio Metropolitano (sí, la Finalissima está justo en el medio de ambos duelos).

Se trata de, por un lado, Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nicolás González y Nahuel Molina, aunque no se descarta que también pueda sumarse a este listado Juan Musso. En tanto que, por el otro, estarán implicados Alex Baena, Pablo Barrios, Marcos Llorente y Robin Le Normand, con la chance de que también sea citado Marc Pubill.

Dos instancias claves de la Champions League muy cerca de la Finalissima

En ese mismo sentido, el Atlético de Madrid estipula en su calendario de marzo estar concentrado en la UEFA Champions League (la deuda histórica del equipo de la capital española). En ese mes pretende afrontar los Octavos de Final entre el 10 y el 18. Asimismo, si avanza a la instancia siguiente de la competencia, ya entre el 7 y el 8 de abril tendrá que disputar el duelo de ida de los Cuartos de Final.

Publicidad

Publicidad

ver también Argentina y España, por contrato, no se presentarán como todos creen en la Finalissima

ver también Diego Simeone sorprendería con un once del Atlético de Madrid sin Julián Alvarez

En síntesis