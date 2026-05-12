Florentino Pérez criticó la pelea de Valverde y Tchouaméni en Real Madrid, pero apuntó contra quien la reveló: “No lo voy a aceptar”

El presidente del club Merengue fue más duro contra quienes dieron publicidad al episodio que contra sus propios protagonistas. "La filtración es peor", aseguró.

Tras confirmar que no va a dimitir a la presidencia de Real Madrid y que convocó a elecciones a las que se presentará con su misma junta directiva, Florentino Pérez accedió a responder preguntas de la prensa y no evitó referirse a la pelea que protagonizaron Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni durante dos entrenamientos consecutivos.

El máximo mandatario en la Casa Blanca criticó ese conflicto que terminó con el futbolista uruguayo teniendo que ser hospitalizado por prevención, pero consideró más grave el hecho de que haya trascendido más allá de la intimidad del vestuario Merengue.

“Me parece muy mal y me parece peor que lo hayan sacado a la luz, porque yo llevo 26 años en el club y puedo asegurar que no hubo uno en que no se hayan pegado dos jugadores… O cuatro. Pero queda dentro de la casa. Los que lo hayan sacado, que seguro no estaban contentos porque pensarán que van a salir, lo cuentan y ustedes hacen como si hubiera sido un mundo”, manifestó.

Y explicó: “El caos que han querido transmitir algunos es horrible y no lo voy a aceptar. Para mí la filtración es peor, porque implica que hay algo más que la pelea. Creo que en mis 26 años de historia es la primera vez que lo veo y eso también me preocupa”.

‼️🥊 FLORENTINO HABLA SOBRE LAS PELEAS en el VESTUARIO:



😳 "En los 26 años que ha habido, no ha habido uno que no se hayan pegado dos… o cuatro".



😡 "Me parece muy mal quienes lo hayan sacado… que se pensarán que van a salir". pic.twitter.com/QYDpJlTk1I — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 12, 2026

Uniendo la filtración de la pelea con los rumores que trascendieron sobre su salud, Florentino Pérez dio aviso de otra batalla que se ha propuesto librar mientras siga ejerciendo la presidencia: “Yo voy a acabar con todos los malos periodistas y no periodistas que se meten para hacer daño al Real Madrid. No voy a parar, no tengan dudas”, dijo.

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La sanción que aplicó Real Madrid tras la pelea

Luego que se hiciera pública la pelea que protagonizaron Federico Valverde y Aurelién Tchouaméni, Real Madrid informó a través de un comunicado de prensa la decisión de castigar a ambos futbolistas con una multa económica de 500 mil euros.

Para llegar a esa determinación, se abrió previamente un expediente disciplinario al uruguayo y al francés, quienes declararon ante un instructor y coincidieron en expresar su total arrepentimiento por el episodio, además de pedirse disculpas de manera mutua.

Data clave

Florentino Pérez criticó la filtración de la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni .

criticó la filtración de la pelea entre y . El futbolista uruguayo fue hospitalizado por prevención tras el conflicto ocurrido en los entrenamientos.

tras el conflicto ocurrido en los entrenamientos. El Real Madrid multó a ambos jugadores con 500 mil euros tras el incidente.