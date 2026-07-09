Argentina no registra jugadores entre los 200 más rápidos del Mundial 2026

Ninguno de los jugadores de la Scaloneta aparece entre los 200 más veloces de la Copa Mundial. El más rápido, hasta entonces, es Julián Alvarez que asoma en el puesto 215.

Según las estadísticas que aportó la FIFA, hay 214 jugadores en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, por lo menos hasta los cruces correspondientes a los Octavos de Final, que están siendo más veloces que cualquiera de los 26 que integran el plantel de la Selección Argentina.

El más rápido de la Scaloneta en el torneo que se está desarrollando en tierras norteamericanas es Julián Alvarez, que asoma recién en el puesto 215. La Araña, que solo fue titular contra Jordania en la tercera fecha de la fase de grupos y frente a Egipto por los Octavos de Final, registra hasta entonces 6.31 km/h.

Los que le siguen entre los argentinos al todavía delantero del Atlético de Madrid son: Alexis Mac Allister (parte del once inicial en todos los encuentros de la Selección Argentina), que se coloca en el escalón 241 con 6.23 km/h, y Lautaro Martínez (venía siendo titular hasta el último enfrentamiento disputado en Atlanta), 251 con 6.2 km/h.

En ese mismo sentido, solo uno de los 10 futbolistas más veloces sigue participando de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Se trata de Samir El Mourabet de Marruecos, que este jueves, en el Estadio Foxborough de la ciudad de Boston, chocará con Francia en uno de los compromisos de los Cuartos de Final.

Julián Alvarez, el futbolista más rápido de Argentina en el Mundial 2026. Getty Images.

Los 10 jugadores más veloces de lo que va del Mundial 2026

Giovanni Reyna – 8.06 km/h Alexandr Sojka – 8.04 km/h Abdullah Alhamddan – 7.86 km/h Jesse Randall – 7.80 km/h Benjamin Nygren – 7.73 km/h Aleksandar Pavlovic – 7.64 km/h Jacob Shaffelburg – 7.63 km/h Ryan Christie – 7.62 km/h Samir El Mourabet – 7.58 km/h Musab Aljuwayr – 7.55 km/h

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Los cruces de los cuartos de final del Mundial 2026

Además de Argentina frente a Suiza a jugarse el 10 de julio, los otros tres cruces de los Cuartos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 también ya están definidos: Francia se medirá a Marruecos este jueves 9 de julio, España chocará con Bélgica el viernes 10 y Noruega hará lo propio con Inglaterra el sábado.

En síntesis