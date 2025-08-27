Bayern Múnich avanza por un campeón del mundo para pelearle el puesto a Harry Kane

Harry Kane es uno de los goleadores más letales del siglo en el mundo fútbol. El inglés lo demostró durante más de una década en el Tottenham, donde se convirtió en el máximo goleador histórico, segundo máximo goleador de la Premier League. También se transformó en el máximo goleador de todos los tiempos de la Selección Inglesa y en el capitán, y desde su llegada al Bayern Múnich, rompe redes en Alemania.

Aún así, Harry Kane tiene ya 32 años, y a pesar de su descomunal rendimiento de 89 goles y 26 asistencias en 98 partidos desde que se unió al club bávaro en 2023, el Bayern Múnich tiene que pensar en el futuro, o al menos en darle descanso. Y es por ello que han apuntado a un campeón del mundo con Chelsea para rotar en la delantera.

Bayern Múnich va por un campeón del Mundial de Clubes con Chelsea. (Getty)

El jugador señalado es el senegalés Nico Jackson, que ha sido el delantero titular de los Blues durante toda la temporada pasada, pero que perdió protagonismo en el Mundial de Clubes, con la llegada de Joao Pedro y Liam Delap, y que también se encuentra relegado al banco de suplentes para esta campaña 2025/26.

“Bayern Múnich está nuevamente hoy en charlas directas con Chelsea por Nico Jackson“, afirmó Fabrizio Romano en su cuenta de X. “La fórmula del acuerdo está en discusión, ya que Chelsea sólo tiene un cupo de cesión internacional libre, y debe incluir una cláusula de obligación de compra. “Todavía no hay nada cerrado con el jugador ni con el Chelsea, pero Bayern sigue insistiendo“, completó el periodista italiano.

Nico Jackson, el apuntado por Bayern Múnich para pelear delantera con Kane. (Getty)

La falta de una alternativa ofensiva para Kane ha sido uno de los grandes problemas del Bayern Múnich en estas dos temporadas, ya que siempre que el delantero inglés no fue clave, no han tenido forma de alterar el curso de los partidos, lo que los llevó a eliminaciones de torneos como la Champions o el Mundial de Clubes, y eso es lo que quieren solucionar con este fichaje.