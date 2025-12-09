Diego Simeone ya le mete presión a Julián Alvarez por su presente en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid de Diego Simeone muy lejos está de llevar a cabo la temporada que planificó a mediados de este 2025. De momento, acumula 21 partidos disputados entre LaLiga (16) y la UEFA Champions League (5), de los cuales ganó 12, perdió 5 y empató 4, con 40 goles a favor y 25 en contra, resultados que se traducen en un cuarto puesto en la tabla del certamen local a 9 puntos del líder Barcelona y en una decimosegunda ubicación en la clasificación de la copa internacional.

Este escenario tiene un principal apuntado en España que es Julián Alvarez. La Araña es considerada la máxima figura del equipo, por eso se espera mucho más de él que del resto de sus compañeros. Y lo cierto es que exhibe un gran déficit en sus estadísticas en lo que va del curso 25/26, con 10 anotaciones, de las cuales solo una fue en condición de visitante.

Además, el nacido en Calchín participó de 20 compromisos (solo se ausentó vs. Liverpool por una molestia muscular). Y en 10 de esos 20 no registró ni goles ni asistencias, una ecuación que parece demasiado exigente, pero la realidad es que si quiere estar a la altura de otras grandes estrellas como Kylian Mbappé, Harry Kane o Erling Haaland, indefectiblemente debe repuntar.

Con estos números sobre la mesa, el que opinó fue el Cholo Simeone, quien, sin dar nombres, acepta que a su equipo le está faltando mayor precisión a la hora de patear al arco. “Para mí pasa todo por la contundencia”, respondió cuando le consultaron específicamente qué le estaba faltando al Atlético de Madrid tanto en LaLiga como en la Champions League.

Y en esa misma línea, el entrenador colchonero, en la previa del cruce con el PSV Eindhoven por la Liga de Campeones de Europa, añadió: ”El equipo está haciendo buenos partidos. Contra el Betis marcamos pronto… Contra el Getafe tuvimos ocasiones y no las metimos y llegamos al minuto 80 apretados… Los equipos fuera de casa sufren“.

Diego Simeone admite que el Atlético de Madrid precisa sumar fuera del Estadio Metropolitano

“Los resultados no han sido positivos como habríamos querido. Hicimos muchas cosas buenas en los partidos fuera de casa, digo yo que para estar donde hemos estado estos 14 años habremos ganado fuera de casa…”, contestó Diego Simeone, que se esperanza con llevarse los tres puntos de Países Bajos para pelear por un cupo directo para los Octavos de Final de la UEFA Champions League.

