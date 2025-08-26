Chelsea ofrece 50 millones al Barcelona por un socio para Enzo Fernández en mitad de cancha

La última semana del mercado de pases en Europa promete ser muy movida para Chelsea, flamante campeón mundial de clubes que tiene como uno de sus grandes objetivos en la temporada volver a coronar en la Premier League, algo que se le niega desde la temporada 2016/2017.

Pese a contar ya con un plantel repleto de figuras, en el que Enzo Fernández destaca como líder en la mitad de la cancha, el equipo que conduce Enzo Maresca todavía podría reforzarse con los arribos de Alejandro Garnacho, por quien desde hace tiempo se viene negociando con Manchester United, donde no cuenta para Amorim, y según la información que avanzó este martes el diario Sport también con Fermín, del Barcelona, por quien ya hizo llegar una oferta de 50 millones de euros.

A inicios de mes había sido Manchester United el equipo que había mostrado interés en el mediocampista español y se deslizó que estaba dispuesto a pagar hasta 70 millones de euros por su fichaje. Sin embargo, nunca llegó a las oficinas del club culé un ofrecimiento como el que sí formalizaron Los Blues recientemente.

Poder desprenderse de un futbolista de alta cotización de su plantilla es importante para que Barcelona pueda cumplir con las regulaciones del Fair Play Financiero, incluso cuando esta necesidad vaya en contra de los deseos del entrenador Hansi Flick, que ya no quiere desprenderse de ningún futbolista con la temporada en curso.

Fermín fue titular ante Mallorca, pero no sumó minutos ante Levante. (Foto de Getty).

La llegada de Fermín López a Chelsea significaría una nueva rueda de auxilio para Enzo Fernández, amo y señor de la mitad de la cancha que ya ha construido una muy redituable sociedad con el ecuatoriano Moisés Caicedo. De momento es Deco, director deportivo del equipo Blaugrana, quien está manejando la operación de la que ya fueron puestos al tanto el jugador y su representación.

Ausente ante Levante

Fermín pasó de ser titular en el estreno en una nueva temporada de LaLiga de España ante Mallorca a no sumar minutos por la segunda jornada ante Levante, aunque sí formó parte del banco de suplentes. La transmisión, de hecho, tomó a Hansi Flick dando algún tipo de explicación o mensaje al jugador después de agotar los cambios sin incluirlo.

El hecho de que el mediocampista pueda ver amenazada la posibilidad de tener continuidad en Barcelona a lo largo de la temporada podría favorecer a los intereses de Chelsea, aunque en función de la plantilla con la que cuenta a disposición Enzo Maresca también allí tendría que dar una dura batalla para ganarse la titularidad.