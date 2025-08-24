El efecto dominó causado por Aston Villa que terminaría con la novela de Garnacho y su arribo al Chelsea

En la última semana de mercado de pases del fútbol europeo, los equipos de la Premier League continúan moviéndose para incorporar refuerzos y de esta manera cerrar a sus respectivos planteles de cara a la primera parte de la temporada 2025/26.

Uno de los jugadores que se encuentra a la espera de resolver su futuro es el argentino Alejandro Garnacho, quien quedó marginado en la consideración del entrenador Ruben Amorim en Manchester United, y que tiene negociaciones con Chelsea para emigrar a Londres.

Si bien entre los clubes aún no llegaron a un acuerdo, en las últimas horas ocurrió un movimiento que ayuda a la llegada del delantero al elenco comandado por Enzo Maresca, y el mismo fue causado por el Aston Villa, ya que inició conversaciones para fichar a Christopher Nkunku.

Acorde a lo informado por el periodista Fabrizio Romano, el equipo del Dibu Martínez tiene como opción al delantero francés de 27 años y quiere ficharlo en la última semana del mercado de pases. Si esto se da, Chelsea recibirá dinero y podrá avanzar para quedarse con Garnacho.

Siguiendo con su información, la fuente citada agregó que además del Aston Villa, también el Bayern Múnich y RB Leipzig mostraron interés en Nkunku, pero el elenco inglés es el que preguntó condiciones y se adelantó en la carrera. Además, los villanos tienen en carpeta a Nico Jackson en caso de que la negociación no prospere.

Así las cosas, en los últimos siete días del mercado de pases del fútbol europeo, Alejandro Garnacho podría cambiar de equipo y firmar con el Chelsea, equipo al que manifestó que quiere llegar, y por el que habría rechazado una oferta por parte del Bayern Múnich.

Los números de Garnacho en la última temporada

En la última campaña, el Bichito disputó un total de 39 compromisos en los que anotó 8 goles a pesar de haber perdido minutos y oportunidades como titular. Manchester United espera recibir 58 millones de euros para desprenderse de él en este mercado.

