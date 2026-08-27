El mediocampista argentino no aparece ni en el banco de suplentes para el encuentro de la segunda ronda de la Copa de la Liga.

Chelsea enfrenta a Luton Town desde las 15:30 hs en Stamford Bridge por la segunda jornada de la Carabao Cup 2026-27. Los Blues afrontan su primer partido de local en la temporada tras el triunfo de visitante sobre Fulham por la Premier League, pero esta vez Enzo Fernández no tendrá minutos.

El mediocampista argentino ingresó el pasado lunes ante los Cottagers por Premier League y se llevó la ovación de los hinchas de Chelsea. Sin embargo, no aparece ni siquiera en el banco de suplentes para el choque de este jueves ante Luton Town.

¿Por qué no juega Enzo Fernández ante Luton Town?

Xabi Alonso, entrenador de Chelsea, confirmó el miércoles que Enzo se encuentra en perfectas condiciones físicas. No obstante, se dio a conocer que el propio jugador le pidió no jugar ante Luton Town en medio de las negociaciones con Manchester City.

Enzo Fernández podría haber disputado su último partido con Chelsea ante Fulhma (Getty Images)

Según confirmó el periodista Fabrizio Romano, Enzo Fernández ya le dio luz verde al conjunto Ciudadano y pronto llegará la oferta formal a las oficinas de Chelsea. Además, el monto del traspaso podría alcanzar los 160 millones de euros.

Enzo Fernández puede convertirse en el tercer fichaje más caro de la historia

Si la venta de Enzo rumbo a Manchester City se cierra en 160 millones de euros, se colocaría tercero en la lista de fichajes más caros de la historia. Los únicos que quedarían por encima del argentino serían Kylian Mbappé (180M) y Neymar (222M), ambos comprados por PSG.