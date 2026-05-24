El jugador argentino acordó con Cesc Fábregas ser suplente en el trascendental partido de la fecha 38 de la Serie A. Intervendrá en el juego solo si su presencia llega a ser necesaria.

Faltan solo 18 días para el inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y 23 para el debut de la Selección Argentina frente a Argelia en Kansas City. Por eso, a esta altura, cada movimiento que hacen los jugadores es pensando en no cometer errores ni sufrir riesgos que atenten contra su presencia en las listas de 26 convocados.

Tal es el caso de Nico Paz, quien arrastra una lesión en su rodilla derecha producto de un choque con Nicolás Valentini el pasado 10 de mayo en un encuentro por la Serie A frente al Hellas Verona. Desde entonces, el nacido en Santa Cruz de Tenerife no sumó minutos en el Como 1907, equipo que está llegando hasta el final de la temporada con chances de clasificar a la UEFA Champions League.

Por este motivo puntual hubo tanto debate en la semana respecto a si debería estar este domingo contra Cremonese en la jornada que cerrará la liga italiana. Porque resulta que si Roma empata o pierde con el Hellas Verona en el Stadio Marcantonio Bentegodi y los de Cesc Fábregas vencen en su compromiso en el Stadio Giovanni Zini, estarán garantizando su participación en la máxima competencia a nivel de clubes del Viejo Continente (algo histórico en lo deportivo y sumamente significativo en el plano económico por los premios que distribuye la UEFA para cada clasificado, independientemente del incremento en la remuneración por cada victoria y progreso en las distintas fases).

En ese contexto, Nico Paz, que claramente es un jugador clave para el Como 1907, sería titular si la Copa del Mundo no estuviese a la vuelta de la esquina. Pero la realidad es otra. Y a propósito, conforme a una fuente cercana al futbolista consultada por quien suscribe para BOLAVIP, hubo un principio de acuerdo con el club y con el entrenador para que Nico sea suplente. La idea es no arriesgarlo, salvo que el resultado y el trámite del partido lo ameriten.

Nico Paz mañana será suplente contra Cremonese, partido clave para el Como (busca clasificar a la Champions). En principio la idea es que, por la lesión que arrastra en la rodilla, no juegue. pic.twitter.com/LMUjkXdmAz — Germán Carrara (@GermanCarrara) May 24, 2026

Por su parte, en la Selección Argentina apuntan que no hubo ningún cortocircuito con el Como 1907, pero si un planteo claro de la situación. Creen que habrá criterio suficiente para cuidar a Nico Paz, porque objetivamente no llega al 100 por ciento ni en lo físico ni en lo futbolístico (por las dos semanas que estuvo parado) para el duelo que comenzará a las 15:45 de Argentina.

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La despedida de Nico Paz del Como 1907

Este domingo, además, podría ser la despedida de Nico Paz del como 1907. El Real Madrid ejecutará la cláusula de recompra por 9 millones de euros. Ahora, resta saber si José Mourinho (que está a un paso de concretar su regreso a la Casa Blanca) piensa tenerlo en cuenta o no. Dependiendo su decisión, el Como negociaría un préstamo, aunque se estipula que el Merengue también tendrá ofertas de otros equipos.

La histórica campaña del Como 1907: ya clasificado a la Europa League

Con los 68 puntos que ya cosechó en las 37 fechas disputadas, el Como 1907 se aseguró su participación en la Europa League, confirmando así que la temporada 2026/2027 será la primera en la historia del club en la que tendrá roce internacional. Pero claro, si puede ser en la Champions mucho mejor, por eso el intento que harán este domingo.

En síntesis

El argentino Nico Paz acordó ser suplente en el partido final ante Cremonese.

acordó ser suplente en el partido final ante Cremonese. El futbolista arrastra una lesión en la rodilla por un choque el 10 de mayo .

. Real Madrid ejecutará la cláusula de recompra del jugador por 9 millones de euros.