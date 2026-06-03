Conflicto en la Selección de Francia por las entradas para el Mundial 2026

Los jugadores del combinado galo contarán con una cantidad de entradas para cada uno de sus partidos en el Mundial que consideran limitada.

A escasos ocho días para el comienzo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el clima en la Selección de Francia sufrió su primera turbulencia. Resulta que la tranquilidad de la concentración se vio alterada por una discrepancia dirigencial que generó el malestar en el plantel que comanda Didier Deschamps.

Las diferencias, lejos de ser estrictamente deportivas, apuntan a la logística y al proceder de la Federación Francesa de Fútbol (FFF). De acuerdo a L’Equipe, el detonante principal de esta inconformidad radica en la distribución de las entradas para los encuentros del certamen que se llevará a cabo en tierras norteamericanas.

Aparentemente, la FFF comunicó a los futbolistas que únicamente dispondrán de ocho localidades por cabeza. De esta cifra, apenas dos serán de carácter gratuito, mientras que las seis restantes deberán ser abonadas por los propios protagonistas.

La propuesta fue recibida con abierto rechazo durante la visita del presidente de la entidad, Philippe Diallo, celebrada este último martes. Los dirigidos consideran que la asignación es a todas luces insuficiente, contemplando la numerosa cantidad de familiares y allegados que tienen previsto emprender el viaje hacia la Copa del Mundo.

"𝗟'𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲 𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗰'𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗹𝗲" 💙



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A pesar de esta fricción en los despachos, los jugadores decidieron mantener la compostura, para no caldear el clima a pocos días de los que será la búsqueda de la tercera estrella. Como muestra de buena voluntad y compromiso, la totalidad de la plantilla participó sin emitir queja alguna en los actos comerciales pactados con los diversos patrocinadores de la selección, a la espera de continuar las charlas para llegar a un acuerdo que mejore la situación con los tickets.

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Los convocados por Didier Deschamps en la Selección de Francia para el Mundial 2026

Porteros

Mike Maignan (Milan)

Brice Samba (Rennes)

Robin Risser (Lens)

Defensores

William Saliba (Arsenal)

Jules Koundé (Barcelona)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Ibrahima Konaté (Liverpool)

Theo Hernández (Al-Hilal)

Lucas Hernández (Paris Saint-Germain)

Lucas Digne (Aston Villa)

Malo Gusto (Chelsea)

Maxence Lacroix (Crystal Palace)

Mediocampistas

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Adrien Rabiot (Milan)

N’Golo Kanté (Al-Ittihad)

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Manu Koné (Roma)

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Delanteros

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Bradley Barcola (Paris Saint-Germain)

Marcus Thuram (Inter de Milán)

Rayan Cherki (Manchester City)

Désiré Doué (Paris Saint-Germain)

Maghnes Akliouche (Mónaco)

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

El cronograma de Francia en el Mundial 2026

Francia iniciará su camino en el Grupo I del Mundial 2026 enfrentando a Senegal el 16 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Seis días después, el 22 de junio, se medirá ante Irak en el Philadelphia Stadium de Pensilvania. Finalmente, el equipo de Deschamps cerrará la fase de grupos el 26 de junio contra Noruega en el Boston Stadium de Massachusetts.

En síntesis

La Federación Francesa de Fútbol otorgará solo ocho entradas por partido a cada jugador.

otorgará solo ocho entradas por partido a cada jugador. Los futbolistas de Francia deberán pagar seis de las ocho entradas asignadas.

deberán pagar seis de las ocho entradas asignadas. El presidente Philippe Diallo visitó la concentración en medio del rechazo del plantel.