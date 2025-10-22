Costó casi 50 millones, perdió el puesto con Mastantuono y quiere dejar Real Madrid para tener chances de ir al Mundial 2026

Jugar en un club de la talla del Real Madrid es el sueño de cualquier futbolista profesional, y mientras algunos tienen que esforzarse por años para ser considerado, a otros le llega la oportunidad muy temprano. Casos como los de Franco Mastantuono, Arda Güler o incluso el propio Vinícius Jr. son ejemplos de esto último. Pero no siempre sale bien, y con tanta competencia alguien termina siendo damnificado.

En el caso del plantel que hoy tiene a disposición Xabi Alonso, el futbolista que quedó a un lado es Endrick, que si bien arrancó la temporada lesionado, todavía no ha sumado ni un solo minuto con la camiseta merengue. De acuerdo a Fabrizio Romano, el futbolista brasileño ya habría tomado la decisión de dejar el club, en busca de minutos, recuperar su forma, su confianza y la de Carlo Ancelotti, para que lo convoque al Mundial 2026 con la Selección de Brasil.

Endrick necesita mostrarse y buscará dejar Real Madrid para poder ir al Mundial 2026. (Getty)

“El Mundial empieza a pesar en algunos jugadores, que si no siguen jugando en los próximos dos o tres meses, puede que pidan al equipo una salida para tener una oportunidad de mostrarse”, inició Fabrizio Romano en una reciente actualización de la situación del mercado en su cuenta de YouTube. “Endrick, es una de las grandes historias a seguir en enero“, afirmó.

“Endrick no está jugando en el Real Madrid, aunque para ser completamente justos en nuestro análisis, tenemos que recordar que Endrick no estaba disponible al inicio de la temporada, hasta septiembre se estuvo recuperando de una lesión y no estaba en condiciones de jugar”, reportó el periodista italiano.

“No es que Xabi Alonso no quiso alinearlo, sino que Endrick no estaba disponible, y ahora que ha vuelto a estar físicamente bien, necesita jugar. Necesita jugar porque es joven, llegó a Europa hace no mucho para unirse al Real Madrid, tuvo un buen inicio, pero necesita jugar y el Mundial está próximo. Su lugar en el plantel de la Brasil de Carlo Ancelotti no está asegurado y no se lo regalarán. Dependerá de sus actuaciones en cancha y no está jugando”, continuó en su reporte.

Endrick buscará una salida a préstamo en enero

“Lo que entiendo es que la decisión del jugador y su agente ya está tomada: Endrick se quiere ir a préstamo en enero“, aseguró el periodista. “En el verano pasado recibió muchas propuestas de este estilo y prefirió quedarse en Real Madrid, y el club también quiso que él se quede, un poco como sucedió con Vinícius en su momento”, explicó Fabrizio Romano.

Endrick rechazó irse en el pasado mercado pero ahora la situación es otra. (Getty)

Aunque señaló: “Ahora la situación es otra, Real Madrid tiene varios delanteros y todos ellos están jugando muy bien, Vinícius, Mbappé, Arda, Bellingham, Franco Mastantuono, Brahim Díaz y otros más. Es muy difícil, así que Endrick está listo para irse a préstamo.”

No obstante, aclaró: “Ya hay clubes llamando para informarse de su situación, así que seré claro: Endrick no se quiere ir del Real Madrid, lo ve como su proyecto a largo plazo. Pero sabe que una cesión en enero le podría ayudar a encontrar su forma de nuevo, tener más confianza y la oportunidad de ir al Mundial. Así que es una posibilidad seria que se está discutiendo y considerando.”