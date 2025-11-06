Cristiano Ronaldo confesó por qué no fue al funeral de Diogo Jota: “Me siento bien con mi decisión”

El mundo del fútbol aún está consternado por la muerte de Diogo Jota en un accidente de tránsito el pasado julio. El funeral para el futbolista de Liverpool reunió a figuras del deporte de todos los rincones del planeta, pero la ausencia de Cristiano Ronaldo no pasó desapercibida.

Aunque la muerte de su compañero en la Selección de Portugal generó un fuerte impacto en el astro. Juntos fueron referentes en el combinado luso y fueron claves en las conquistas de la Liga de Naciones de la UEFA en 2019 y 2025, un mes antes de la partida de Jota.

A pesar de este vínculo, CR7 decidió no asistir al velorio del delantero, algo que generó rumores y opiniones encontradas. Al respecto, el portugués dio sus razones en entrevista con Piers Morgan, periodista británico.

“No lo creí cuando me lo dijeron, lloré mucho. Fueron momentos muy duros para el país, para la familia, para los compañeros. Estábamos devastados”, comenzó el atacante de Al Nassr sobre sus sentimientos al conocer la trágica noticia de su compañero.

Y luego profundizó sobre su ausencia en el funeral: “La gente me critica mucho y no me importa, porque cuando tienes la conciencia tranquila no tienes que preocuparte por lo que digan. Pero una de las cosas por las que no fui al funeral es porque, desde que murió mi padre, no he vuelto a pisar un cementerio”.

Cristiano Ronaldo y Diogo Jota junto a Bernardo Silva. (Foto: Getty)

“Conocen mi reputación, dondequiera que voy se convierte en un circo, y no quería eso. No quería que la atención se centrara en mí, sino en Diogo y su familia. Me siento bien con mi decisión”, completó sobre la revolución que significaría su presencia.

