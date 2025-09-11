Es tendencia:
La denuncia de Rúben Neves y la hermana de Cristiano Ronaldo a un medio de Portugal por una foto de la esposa de Diogo Jota: “Al Infierno por dinero”

El mediocampista de Al Hilal estalló por la portada de una revista que involucra a la viuda del exjugador de Liverpool.

Por Agustín Vetere

Rúben Neves, jugador de Al Hilal.
© GettyRúben Neves, jugador de Al Hilal.

A poco más de dos meses del accidente automovilístico que le costó la vida a Diogo Jota, el mundo del fútbol aún lamenta su muerte. Uno de los jugadores que más se movilizaron por su fallecimiento es Rúben Neves, íntimo amigo del delantero que hoy está muy cerca de la familia de quién fuera futbolista de Liverpool.

Mientras el mediocampista de Al Hilal busca cambiar la página para superar el luto y volver a enfocarse en su carrera, protagonizó un inesperado cruce en redes sociales contra la revista TV Guía de Portugal. La tapa del medio incluyó una foto suya que generó su fuerte respuesta en Instagram.

“Rúben Neves y Rute. Unidos tras la muerte. Cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo”, explica el título del recuadro que grafica la noticia con una imagen de Neves junto a Rute Cardoso, la viuda de Jota. La foto, fuera de contexto, los muestra juntos físicamente y desliza un tipo de relación desmentida por el propio jugador.

A raíz de esto, el de Al Hilal disparó contra el medio con un contundente comentario: “Buenas tardes. Siempre creo en lo bueno de las personas, ya me han advertido que no lo haga, ya me he equivocado, y nunca le deseo mal a nadie. La persona que puso esta foto en la portada de la revista no merece ser feliz, al igual que la elección de la misma no fue acertada. Mi mujer, Débora Lourenço, y yo llevamos juntos más de 11 años, felices, con una familia que me enorgullece, y en 11 años nunca nos hemos visto envueltos en ninguna polémica. Hemos dado lo mejor de nosotros para ayudar a Rute y a su familia de la mejor manera posible”.

“La elección de esta foto es tan desafortunada como la persona que la eligió y la persona que la publicó. Respeto que todos tengan su trabajo, respeto que cada uno quiera dar lo mejor de sí mismo, pero no respeto a quienes no respetan a los demás. Una vez más, digo que estoy orgulloso de la mujer que tengo, de la familia que tengo. Estamos orgullosos de Rute, por la fuerza que ha demostrado, estamos aquí para lo que sea necesario, ella lo sabe. Gracias”, cerró.

Publicidad

La hermana de Cristiano Ronaldo también repudió la publicación

En la misma línea que Neves, Katia Aveiro, hermana del delantero de Al Nassr, hizo público su descargo contra la nota en TV Guía y respaldo al exmediocampista de Wolverhampton.

“Cuando me lo contaron, no lo creí hasta que lo vi con mis propios ojos: habían caído tan bajo por dinero, no tan solo tan bajo, sino al infierno, porque nadie, repito, nadie mínimamente humano haría tal cosa y permitiría que saliera a la luz algo tan vergonzoso. Que se haga justicia, sea cual sea, divina o humana. Algún día se pagará la cuenta… Me da vergüenza… Vergüenza de ver, vergüenza de presenciar y vergüenza por nuestro país, qué horror”, comentó en la publicación de Instagram.

agustín vetere
Agustín Vetere

