Es viral: la reacción de Luis Díaz al recibir un regalo con el nombre de Diogo Jota

A poco más de dos meses de la muerte de Diogo Jota, Luis Diaz recibió un joystick para su PlayStation 5 muy especial. El colombiano, que ahora defiende la camiseta de Bayern Múnich tras su salida de Liverpool, recibió un mando personalizado, con un detalle relacionado con su ex compañero.

El control tenía el escudo y los colores del equipo alemán, su nombre y su dorsal. Lo más importante en la parte trasera: la inscripción “Diogo J.”. La felicidad del delantero no tardó en hacerse viral: “Marica, qué calidad. Chimba, hermano. Muchas gracias. Qué lindo”.

Cabe recordar que el portugués siempre estuvo identificado con los videojuegos, ya que les dedicaba gran parte de su tiempo libre. Es por eso que, luego de su trágica muerte, muchos futbolistas hicieron referencia a ese pasatiempo a la hora de homenajearlo con sus celebraciones.

Luis Díaz, del dolor por la muerte de su compañero a las críticas por su ausencia en el funeral

Luis Díaz había sido muy cuestionado por la opinión pública, luego de no haber asistido al funeral de Diogo Jota. En aquella jornada, el colombiano participó de un evento con influencers y hasta aparecieron imágenes donde se lo veía sonriendo y bailando. Aquellos videos no cayeron para nada bien.

Pocos días después, el extremo viajó a Portugal para estar en la misa de los siete días de la muerte de su ex compañero. Aquella ceremonia tuvo lugar en Gondomar y también contó con la presencia de Alisson Becker. Ese día, al jugador se lo vio muy conmovido por la situación.

“No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André”, publicó Díaz tras enterarse de la tragedia.

