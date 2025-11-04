A cuatro meses de la tragedia, a Diogo Jota le dieron un Golden Boy postmortem: el motivo

A cuatro meses de su fallecimiento producto de un accidente automovilístico, Diogo Jota sigue presente en el mundo del fútbol. Este martes, el diario italiano Tuttosport fue la encargada de homenajearlo de una manera especial: nombrándolo como ganador de un especial Golden Boy, galardón que se entrega cada año al mejor futbolista menor de 21 años.

Formalmente, el campeón de la edición 2025 fue Desiré Doué, el delantero francés de Paris Saint Germain. Sin embargo, el Consejo de Leyendas, junta que se encarga de hacer entrega del trofeo, consideró que era oportuno realizar una excepción, a modo simbólico, por el jugador portugués que perdió la vida el pasado 3 de julio en España.

“Por su entrega en el juego, por la dedicación y el compromiso que demostró en cada partido, Jota fue —y seguirá siendo— un ejemplo para todos los jóvenes futbolistas que sueñan con convertirse en grandes campeones como él y, algún día, con ganar el Golden Boy“, expresó la asamblea para justificar el homenaje a Jota, uno de los cientos que recibe a diario.

Por su parte, Doué heredó la corona que supo conquistar Lamine Yamal en 2024. Y los números lo avalan: fue clave en cada uno de los títulos que conquistó PSG, destacándose especialmente con un doblete en la final de la Champions League ante Inter.

El anuncio de Tuttosport sobre el premio homenaje a Diogo Jota.

En paralelo al Golden Boy, el homenaje de Real Madrid a Diogo Jota

En la previa del duelo entre Liverpool y Real Madrid por la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League se vivió un momento emotivo en Anfield, debido a que Trent Alexander Arnold y Xabi Alonso le rindieron un homenaje a Diogo Jota, el futbolista de los Reds que falleció meses atrás.

Tanto el lateral como el entrenador del Merengue, quienes tuvieron un paso como futbolistas por el elenco inglés, se acercaron al estadio de Liverpool para llevarle flores en forma de homenaje al portugués, quien llegó a compartir plantel con Arnold y formó una amistad fuera del campo de juego.

Además, a este homenaje se acercaron también otros representantes por parte de Real Madrid. Uno de ellos fue el defensor central Dean Hujsen, quien enfrentó a Jota en la pasada Premier League, y el otro fue Emilio Butragueño, como representante de la dirigencia.

Dentro de este homenaje, además de llevar flores al estadio de Liverpool, desde el Merengue llevaron un joystick de Playstation 4, debido a que era uno de los pasatiempos favoritos de Jota y en cada celebración de gol se sentaba al piso para emular la forma de jugar.

