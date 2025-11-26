Echeverri pasó de ser el nuevo Messi a estar borrado en Bayer Leverkusen y sonar para volver a River

Es una verdadera pena el momento que está pasando Claudio Echeverri. Pasó de ser el nuevo Lionel Messi a estar borrado en el Bayer Leverkusen de Alemania. Sí, aquella joya de River Plate que saltó al fútbol europeo, para muchos de manera apresurada, siendo contratado por Manchester City, equipo que no contó con él hasta el Mundial de Clubes, lo utilizó un par de minutos y después lo cedió.

Actualmente, en el equipo que milita en la Bundesliga de Alemania, el Diablito hoy es suplente de manera indiscutida. Es que el jovencito de apenas 19 años suma solamente 240 minutos en ocho partidos diferentes durante toda la temporada. Fue cedido en búsqueda del rodaje que no iba a tener en Inglaterra, pero la realidad es otra.

En lo que va de la Bundesliga, Echeverri apenas disputó cuatro partidos y en tres de ellos menos de 25 minutos. En el resto fue al banco, sin ingresar. Algo raro teniendo en cuenta que, en la Champions League, fue de la partida frente a PSG, para muchos, una actitud del técnico hasta quemándolo, pero su actividad es mínima.

Esta última semana, Pep Guardiola, antes del enfrentamiento ante Bayer Leverkusen, fue consultado sobre el préstamo tan poco aprovechado de Echeverri. El entrenador español de Manchester City apuntó directamente contra el representante del jugador, diciendo que siempre le gusta que los futbolistas cedidos sumen muchos minutos.

Sí, el agente de Echeverri fue apuntado por Guardiola a la hora de ser consultado sobre si el volante ofensivo va a volver a Manchester City en enero. O sea, le tiró la pelota a él. Hablamos de Enzo Montepaone, un tipo que ganó mucha popularidad durante el paso del pibe por River, cuando se apresuró la salida para irse a Inglaterra.

Montepaone no había contado con grandes jugadores previamente, salvo por Lucas Biglia durante su etapa por Bélgica. Luego se habló de que forzó la salida de Echeverri de River y hoy resuena porque el propio futbolista publicó varias historias de Instagram haciendo ver su interés de volver. También hay que decir algo muy puntual y es que el Diablito tuvo mala suerte porque él llegó para ser dirigido por Erik ten Hag, quien duró apenas unos días en el cargo.

En definitiva, Echeverri pasó de un entrenador que lo iba a tener en cuenta, que lo pidió, que le iba a dar muchos minutos, a uno que no le da ningún tipo de cabida. De hecho, apunta a que le falta físico, le falta prominencia para sobrellevar lo que es una liga por demás competitiva como la alemana. A su vez, Echeverri podría ser un refuerzo de lujo para el River modelo 2026.

Para el pibe sería un paso atrás volver a Argentina, pero llegaría en calidad de cedido y tan solo por seis meses teniendo en cuenta que su pase sigue perteneciendo a Manchester City. Bayer Leverkusen no tendría problemas en cortar el préstamo y tanto River como el club inglés deberían actuar con celeridad si quieren encontrarle un destino para enero.

Echeverri, todavía con una muy corta edad, tiene un talento increíble y esto no está en discusión. El tema es que no suma minutos, y, aunque fue convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, sus aspiraciones de Mundial son mínimas teniendo en cuenta la poca continuidad que tiene. Pero te repito: talento tiene.

