Histórico de la Premier League descarga contra Alejandro Garnacho: ”Me cae mal”

Shy Given, arquero del Manchester City y del Newcastle, entre otros, dijo sin vueltas lo que piensa de delantero del Chelsea. "Debe centrarse", comentó.

Por Germán Carrara

Alejandro Garnacho bajó un nivel en su perfil, después de lo que fue su controvertida salida del Manchester United, en donde tuvo una serie de cortocircuitos con su entrenador Ruben Amorim que le costaron haber sido apartado del grupo, situación que, en definitiva, detonó su salida hacia el Chelsea en el último mercado de pases.

No obstante, su actitud sigue siendo algo que genera críticas, aun ya como futbolista del conjunto de Enzo Maresca. Tal como lo expresó Shay Given, exarquero del Manchester City, Newcastle y Aston Villa, entre otros, que no anduvo con vueltas para posicionarse como uno de los principales detractores en los medios de comunicación de futbolista nacido en Madrid.

“Creo que le cae mal a mucha gente, incluyéndome a mí”, expresó el irlandés en su participación en Premier Sports, en el postpartido del Chelsea vs. Barcelona que se disputó en Stamford Bridge este martes 25 de noviembre por la quinta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

En esa misma línea, Given amplió: “Probablemente sea por mi pensamiento de dinosaurio, pero su postura de cómo está de lado y con una cadena colgando, su actitud… sobre todo cuando lo reemplazan lanzando su tiro en suspensión, pateando botellas de agua. Es un jugador joven, tiene que ponerse las pilas y centrarse en su carrera”.

Alejandro Garnacho llegando a Stamford Bridge para el partido con el Barcelona. Getty.

Además, comparó el comportamiento de Garnacho con una de las figuras del FC Barcelona: ”Verás a Robert Lewandowski del Barcelona, ​​bajando del autobús esta noche, no lleva auriculares, no lleva ningún sombrero loco, es un profesional, se está preparando para el partido. Probablemente, la gente en casa me diga: ‘Contrólate, Shay’, pero al mismo tiempo tienes que aceptar lo que quiere el equipo”.

Para cerrar, compartió su opinión sobre el juego de Garnacho: ”En el Manchester United, no era un jugador de equipo. Se trataba de él mismo. Y no jugó tanto como quería. Incluso en el Chelsea lo han sacado esta temporada y tampoco me agrado su forma de reaccionar. Puedes estar decepcionado, pero al mismo tiempo, no hay que tirar los juguetes por la borda”. 

Los números de Alejandro Garnacho en el Chelsea

En lo que va de la temporada 2025/2026, Alejandro Garnacho acumula 591 minutos repartidos en 11 encuentros (6 por Premier League, 4 por Champions League y 1 por la EFL Cup), con los cuales registra 2 goles y 2 asistencias. Fue titular en 7 de esos juegos, incluido el duelo con el Barça de este 25 de noviembre por la Champions League.

En síntesis

  • El exarquero Shay Given criticó públicamente la actitud y la postura de Alejandro Garnacho, diciendo que le “cae mal”.
  • Garnacho fue transferido al Chelsea tras tener cortocircuitos con el técnico Ruben Amorim en su anterior club, el Manchester United.
  • Given, exjugador del Manchester City y Newcastle, instó a Garnacho a “centrarse” en su carrera y ser más profesional.
germán carrara
Germán Carrara

El compromiso de los jugadores de Racing con Costas es total, pero el de los de River con Gallardo no

ggrova
german garcía grova

Jugadores prescindibles y posibles refuerzos: las decisiones de Gallardo tras la eliminación

