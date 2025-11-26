Histórico de la Premier League descarga contra Alejandro Garnacho: ”Me cae mal”

Alejandro Garnacho bajó un nivel en su perfil, después de lo que fue su controvertida salida del Manchester United, en donde tuvo una serie de cortocircuitos con su entrenador Ruben Amorim que le costaron haber sido apartado del grupo, situación que, en definitiva, detonó su salida hacia el Chelsea en el último mercado de pases.

No obstante, su actitud sigue siendo algo que genera críticas, aun ya como futbolista del conjunto de Enzo Maresca. Tal como lo expresó Shay Given, exarquero del Manchester City, Newcastle y Aston Villa, entre otros, que no anduvo con vueltas para posicionarse como uno de los principales detractores en los medios de comunicación de futbolista nacido en Madrid.

“Creo que le cae mal a mucha gente, incluyéndome a mí”, expresó el irlandés en su participación en Premier Sports, en el postpartido del Chelsea vs. Barcelona que se disputó en Stamford Bridge este martes 25 de noviembre por la quinta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026.

En esa misma línea, Given amplió: “Probablemente sea por mi pensamiento de dinosaurio, pero su postura de cómo está de lado y con una cadena colgando, su actitud… sobre todo cuando lo reemplazan lanzando su tiro en suspensión, pateando botellas de agua. Es un jugador joven, tiene que ponerse las pilas y centrarse en su carrera”.

Alejandro Garnacho llegando a Stamford Bridge para el partido con el Barcelona. Getty.

Además, comparó el comportamiento de Garnacho con una de las figuras del FC Barcelona: ”Verás a Robert Lewandowski del Barcelona, ​​bajando del autobús esta noche, no lleva auriculares, no lleva ningún sombrero loco, es un profesional, se está preparando para el partido. Probablemente, la gente en casa me diga: ‘Contrólate, Shay’, pero al mismo tiempo tienes que aceptar lo que quiere el equipo”.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, compartió su opinión sobre el juego de Garnacho: ”En el Manchester United, no era un jugador de equipo. Se trataba de él mismo. Y no jugó tanto como quería. Incluso en el Chelsea lo han sacado esta temporada y tampoco me agrado su forma de reaccionar. Puedes estar decepcionado, pero al mismo tiempo, no hay que tirar los juguetes por la borda”.

ver también La regla de la FIFA para el sorteo del Mundial 2026 que anticipa las posibles sedes para Argentina

ver también Mauricio Pochettino develó que le copió una llamativa cábala a la Selección Argentina

Los números de Alejandro Garnacho en el Chelsea

En lo que va de la temporada 2025/2026, Alejandro Garnacho acumula 591 minutos repartidos en 11 encuentros (6 por Premier League, 4 por Champions League y 1 por la EFL Cup), con los cuales registra 2 goles y 2 asistencias. Fue titular en 7 de esos juegos, incluido el duelo con el Barça de este 25 de noviembre por la Champions League.

En síntesis

El exarquero Shay Given criticó públicamente la actitud y la postura de Alejandro Garnacho , diciendo que le “cae mal” .

criticó públicamente la y la de , diciendo que le . Garnacho fue transferido al Chelsea tras tener cortocircuitos con el técnico Ruben Amorim en su anterior club, el Manchester United .

fue transferido al tras tener cortocircuitos con el técnico en su anterior club, el . Given, exjugador del Manchester City y Newcastle, instó a Garnacho a “centrarse” en su carrera y ser más profesional.

Publicidad