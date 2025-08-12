No ganó el Balón de Oro, pero Mbappé lo considera el mejor jugador del mundo por encima de Messi y Cristiano Ronaldo: “El rey del fútbol”

El lunes 22 de septiembre se llevará a cabo una nueva entrega del Balón de Oro, en el Théâtre du Châtelet, donde Kylian Mbappé buscará quedarse con el premio que otorga la revista France Football. El delantero de Real Madrid es uno de los 30 nominados, pero una vez más no aparecen Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo.
La ausencia del argentino y del portugués está relacionada a que ya no forman parte del fútbol europeo, dado a que la Pulga se desempeña en la MLS y el Bicho en la Saudí Pro League. Los periodistas de los mejores países ubicados en el ranking FIFA solamente tienen permitido votar por aquellos jugadores que compiten en el Viejo Continente.
A pesar de esta postura que tiene France Football, para Mbappé no hay un solo jugador de los que aparecen en la terna que puedan ser considerados como los mejores del mundo. Si bien valoró lo hecho por los atacantes que brillaron en Barcelona y Real Madrid, no los eligió porque se quedó con Pelé.
“Es difícil porque el fútbol es diferente ahora que hace 20 años. Puedo decir Pelé, pero jugó en los 50 y 60. Puedo decir Ronaldo, Messi, Maradona o Zidane…Pero antes de 1980, Pelé fue el rey del fútbol”, afirmó el parisino en una entrevista que le concedió a ESPN en 2019. Incluso, destacó dos aspectos del nacido en el municipio de Três Corações, ubicado en el estado de Minas Gerais.
A pesar de que no ganó ningún Balón de Oro, principalmente porque durante la época en la que se desempeñó como profesional no se premiaba a los futbolistas con distinciones individuales, es el único que consiguió tres ediciones de la Copa del Mundo: “Es que Pelé ganó tres mundiales, eso es increíble… Quizá después están Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Zidane y Ronaldinho. Hay algunos nombres que hacen historia y nunca se olvidan”, agregó. Y completó: “Pienso que incluso contando los goles en partidos con mis amigos, los marcados en la PlayStation, no podría alcanzar la barrera de los mil goles. Está muy lejos. Voy a intentar acercarme lo más posible, pero pienso que estaré todavía lejos al final de mi carrera”.
Pelé, para Mbappé, el mejor jugador de la historia. (Getty Images)
Los títulos locales de Pelé en su carrera
|Título
|Equipo
|Año
|Campeonato Paulista
|Santos
|1958
|Torneo Río-São Paulo
|Santos
|1959
|Campeonato Paulista
|Santos
|1960
|Campeonato Paulista
|Santos
|1961
|Campeonato Paulista
|Santos
|1962
|Torneo Río-São Paulo
|Santos
|1963
|Campeonato Paulista
|Santos
|1964
|Torneo Río-São Paulo
|Santos
|1964
|Campeonato Paulista
|Santos
|1965
|Torneo Río-São Paulo
|Santos
|1966
|Campeonato Paulista
|Santos
|1967
|Campeonato Paulista
|Santos
|1968
|Campeonato Paulista
|Santos
|1969
|Campeonato Paulista
|Santos
|1973
|Série A
|Santos
|1961
|Série A
|Santos
|1962
|Série A
|Santos
|1963
|Série A
|Santos
|1964
|Série A
|Santos
|1965
|Série A
|Santos
|1968
|NASL
|New York Cosmos
|1977
ver también
El estado deplorable en el que se encuentra la millonaria mansión de Pelé tras su muerte
Los títulos internacionales de Pelé en su carrera
|Título
|Equipo / Selección
|Año
|Copa Mundial de Fútbol
|Selección de Brasil
|1958
|Copa Mundial de Fútbol
|Selección de Brasil
|1962
|Copa Mundial de Fútbol
|Selección de Brasil
|1970
|Copa Libertadores
|Santos
|1962
|Copa Intercontinental
|Santos
|1962
|Copa Libertadores
|Santos
|1963
|Copa Intercontinental
|Santos
|1963
|Supercopa de Campeones Intercontinentales
|Santos
|1968
Premios y distinciones de Pelé
|Título
|Año(s)
|Máximo goleador del Campeonato Paulista
|1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1969, 1973
|Mejor jugador joven de la Copa Mundial de Fútbol
|1958
|Incluido en el Equipo de las Estrellas de la Copa Mundial de Fútbol
|1958, 1970
|Máximo goleador de la Copa América
|1959
|Mejor jugador de la Copa América
|1959
|Máximo goleador de la Taça Brasil
|1961, 1963, 1964
|Máximo goleador del Torneo Río-São Paulo
|1963
|Máximo goleador de la Copa Libertadores
|1965
|Futbolista del año en Sudamérica
|1973
|Incluido en el Equipo de las Estrellas de la NASL
|1975, 1976, 1977
|Jugador más valioso de la NASL
|1976
|Orden del Mérito de la FIFA
|1984
|Incluido en el Equipo Histórico de la Copa Mundial FIFA
|1994
|Marca Leyenda
|1997
|Incluido en el Equipo mundial del siglo XX
|1998
|Mejor jugador del siglo XX según la IFFHS
|1999
|Mejor jugador sudamericano del siglo XX según IFFHS
|1999
|Premio Laureus Trayectoria
|2000
|Incluido en la Selección Sudamericana de Fútbol del siglo XX
|2000
|Jugador del Siglo de la FIFA
|2000
|Incluido en el Equipo de Ensueño de la Copa Mundial FIFA
|2002
|FIFA 100
|2004
|Premio Presidencial de la FIFA
|2007
|Incluido en la Selección Histórica de la Copa América
|2011
|Salón de la Fama del Fútbol
|2011
|Golden Foot Leyenda
|2012
|FIFA Balón de Oro Honorífico
|2014
|Orden Olímpica
|2016
|Once histórico del Balón de Oro
|2020
|FIFA The Best Honorífico
|2022
ver también
La historia detrás de los 7 Balones de Oro que ＂ganó＂ Pelé
ver también
Los tres mejores jugadores de la historia del fútbol según Marco van Basten: “Messi no se pone al frente”