No ganó el Balón de Oro, pero Mbappé lo considera el mejor jugador del mundo por encima de Messi y Cristiano Ronaldo: “El rey del fútbol”

El astro de Real Madrid se encargó de revelar cuál es el mejor futbolista de todos los tiempos.

Por Julián Mazzara

Mbappé considera que Pelé es el mejor jugador del mundo por encima de Messi
© Getty ImagesMbappé considera que Pelé es el mejor jugador del mundo por encima de Messi

El lunes 22 de septiembre se llevará a cabo una nueva entrega del Balón de Oro, en el Théâtre du Châtelet, donde Kylian Mbappé buscará quedarse con el premio que otorga la revista France Football. El delantero de Real Madrid es uno de los 30 nominados, pero una vez más no aparecen Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo.

La ausencia del argentino y del portugués está relacionada a que ya no forman parte del fútbol europeo, dado a que la Pulga se desempeña en la MLS y el Bicho en la Saudí Pro League. Los periodistas de los mejores países ubicados en el ranking FIFA solamente tienen permitido votar por aquellos jugadores que compiten en el Viejo Continente.

A pesar de esta postura que tiene France Football, para Mbappé no hay un solo jugador de los que aparecen en la terna que puedan ser considerados como los mejores del mundo. Si bien valoró lo hecho por los atacantes que brillaron en Barcelona y Real Madrid, no los eligió porque se quedó con Pelé.

“Es difícil porque el fútbol es diferente ahora que hace 20 años. Puedo decir Pelé, pero jugó en los 50 y 60. Puedo decir Ronaldo, Messi, Maradona o Zidane…Pero antes de 1980, Pelé fue el rey del fútbol”, afirmó el parisino en una entrevista que le concedió a ESPN en 2019. Incluso, destacó dos aspectos del nacido en el municipio de Três Corações, ubicado en el estado de Minas Gerais.

A pesar de que no ganó ningún Balón de Oro, principalmente porque durante la época en la que se desempeñó como profesional no se premiaba a los futbolistas con distinciones individuales, es el único que consiguió tres ediciones de la Copa del Mundo: “Es que Pelé ganó tres mundiales, eso es increíble… Quizá después están Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Zidane y Ronaldinho. Hay algunos nombres que hacen historia y nunca se olvidan”, agregó. Y completó: “Pienso que incluso contando los goles en partidos con mis amigos, los marcados en la PlayStation, no podría alcanzar la barrera de los mil goles. Está muy lejos. Voy a intentar acercarme lo más posible, pero pienso que estaré todavía lejos al final de mi carrera”.

Pelé, para Mbappé, el mejor jugador de la historia. (Getty Images)

Los títulos locales de Pelé en su carrera

TítuloEquipoAño
Campeonato PaulistaSantos1958
Torneo Río-São PauloSantos1959
Campeonato PaulistaSantos1960
Campeonato PaulistaSantos1961
Campeonato PaulistaSantos1962
Torneo Río-São PauloSantos1963
Campeonato PaulistaSantos1964
Torneo Río-São PauloSantos1964
Campeonato PaulistaSantos1965
Torneo Río-São PauloSantos1966
Campeonato PaulistaSantos1967
Campeonato PaulistaSantos1968
Campeonato PaulistaSantos1969
Campeonato PaulistaSantos1973
Série ASantos1961
Série ASantos1962
Série ASantos1963
Série ASantos1964
Série ASantos1965
Série ASantos1968
NASLNew York Cosmos1977
Los títulos internacionales de Pelé en su carrera

TítuloEquipo / SelecciónAño
Copa Mundial de FútbolSelección de Brasil1958
Copa Mundial de FútbolSelección de Brasil1962
Copa Mundial de FútbolSelección de Brasil1970
Copa LibertadoresSantos1962
Copa IntercontinentalSantos1962
Copa LibertadoresSantos1963
Copa IntercontinentalSantos1963
Supercopa de Campeones IntercontinentalesSantos1968

Premios y distinciones de Pelé

TítuloAño(s)
Máximo goleador del Campeonato Paulista1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1969, 1973
Mejor jugador joven de la Copa Mundial de Fútbol1958
Incluido en el Equipo de las Estrellas de la Copa Mundial de Fútbol1958, 1970
Máximo goleador de la Copa América1959
Mejor jugador de la Copa América1959
Máximo goleador de la Taça Brasil1961, 1963, 1964
Máximo goleador del Torneo Río-São Paulo1963
Máximo goleador de la Copa Libertadores1965
Futbolista del año en Sudamérica1973
Incluido en el Equipo de las Estrellas de la NASL1975, 1976, 1977
Jugador más valioso de la NASL1976
Orden del Mérito de la FIFA1984
Incluido en el Equipo Histórico de la Copa Mundial FIFA1994
Marca Leyenda1997
Incluido en el Equipo mundial del siglo XX1998
Mejor jugador del siglo XX según la IFFHS1999
Mejor jugador sudamericano del siglo XX según IFFHS1999
Premio Laureus Trayectoria2000
Incluido en la Selección Sudamericana de Fútbol del siglo XX2000
Jugador del Siglo de la FIFA2000
Incluido en el Equipo de Ensueño de la Copa Mundial FIFA2002
FIFA 1002004
Premio Presidencial de la FIFA2007
Incluido en la Selección Histórica de la Copa América2011
Salón de la Fama del Fútbol2011
Golden Foot Leyenda2012
FIFA Balón de Oro Honorífico2014
Orden Olímpica2016
Once histórico del Balón de Oro2020
FIFA The Best Honorífico2022
Julián Mazzara
Julián Mazzara

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

jpasman
toti pasman

¿River estaba mejor con Demichelis? Con Gallardo, se olvidó de lo que es ser campeón

mgrosman
chicho grosman

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

