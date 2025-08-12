No ganó el Balón de Oro, pero Mbappé lo considera el mejor jugador del mundo por encima de Messi y Cristiano Ronaldo: “El rey del fútbol”

El lunes 22 de septiembre se llevará a cabo una nueva entrega del Balón de Oro, en el Théâtre du Châtelet, donde Kylian Mbappé buscará quedarse con el premio que otorga la revista France Football. El delantero de Real Madrid es uno de los 30 nominados, pero una vez más no aparecen Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo.

La ausencia del argentino y del portugués está relacionada a que ya no forman parte del fútbol europeo, dado a que la Pulga se desempeña en la MLS y el Bicho en la Saudí Pro League. Los periodistas de los mejores países ubicados en el ranking FIFA solamente tienen permitido votar por aquellos jugadores que compiten en el Viejo Continente.

A pesar de esta postura que tiene France Football, para Mbappé no hay un solo jugador de los que aparecen en la terna que puedan ser considerados como los mejores del mundo. Si bien valoró lo hecho por los atacantes que brillaron en Barcelona y Real Madrid, no los eligió porque se quedó con Pelé.

“Es difícil porque el fútbol es diferente ahora que hace 20 años. Puedo decir Pelé, pero jugó en los 50 y 60. Puedo decir Ronaldo, Messi, Maradona o Zidane…Pero antes de 1980, Pelé fue el rey del fútbol”, afirmó el parisino en una entrevista que le concedió a ESPN en 2019. Incluso, destacó dos aspectos del nacido en el municipio de Três Corações, ubicado en el estado de Minas Gerais.

A pesar de que no ganó ningún Balón de Oro, principalmente porque durante la época en la que se desempeñó como profesional no se premiaba a los futbolistas con distinciones individuales, es el único que consiguió tres ediciones de la Copa del Mundo: “Es que Pelé ganó tres mundiales, eso es increíble… Quizá después están Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Zidane y Ronaldinho. Hay algunos nombres que hacen historia y nunca se olvidan”, agregó. Y completó: “Pienso que incluso contando los goles en partidos con mis amigos, los marcados en la PlayStation, no podría alcanzar la barrera de los mil goles. Está muy lejos. Voy a intentar acercarme lo más posible, pero pienso que estaré todavía lejos al final de mi carrera”.

Pelé, para Mbappé, el mejor jugador de la historia. (Getty Images)

Los títulos locales de Pelé en su carrera

Título Equipo Año Campeonato Paulista Santos 1958 Torneo Río-São Paulo Santos 1959 Campeonato Paulista Santos 1960 Campeonato Paulista Santos 1961 Campeonato Paulista Santos 1962 Torneo Río-São Paulo Santos 1963 Campeonato Paulista Santos 1964 Torneo Río-São Paulo Santos 1964 Campeonato Paulista Santos 1965 Torneo Río-São Paulo Santos 1966 Campeonato Paulista Santos 1967 Campeonato Paulista Santos 1968 Campeonato Paulista Santos 1969 Campeonato Paulista Santos 1973 Série A Santos 1961 Série A Santos 1962 Série A Santos 1963 Série A Santos 1964 Série A Santos 1965 Série A Santos 1968 NASL New York Cosmos 1977

Los títulos internacionales de Pelé en su carrera

Título Equipo / Selección Año Copa Mundial de Fútbol Selección de Brasil 1958 Copa Mundial de Fútbol Selección de Brasil 1962 Copa Mundial de Fútbol Selección de Brasil 1970 Copa Libertadores Santos 1962 Copa Intercontinental Santos 1962 Copa Libertadores Santos 1963 Copa Intercontinental Santos 1963 Supercopa de Campeones Intercontinentales Santos 1968

Premios y distinciones de Pelé

Título Año(s) Máximo goleador del Campeonato Paulista 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1969, 1973 Mejor jugador joven de la Copa Mundial de Fútbol 1958 Incluido en el Equipo de las Estrellas de la Copa Mundial de Fútbol 1958, 1970 Máximo goleador de la Copa América 1959 Mejor jugador de la Copa América 1959 Máximo goleador de la Taça Brasil 1961, 1963, 1964 Máximo goleador del Torneo Río-São Paulo 1963 Máximo goleador de la Copa Libertadores 1965 Futbolista del año en Sudamérica 1973 Incluido en el Equipo de las Estrellas de la NASL 1975, 1976, 1977 Jugador más valioso de la NASL 1976 Orden del Mérito de la FIFA 1984 Incluido en el Equipo Histórico de la Copa Mundial FIFA 1994 Marca Leyenda 1997 Incluido en el Equipo mundial del siglo XX 1998 Mejor jugador del siglo XX según la IFFHS 1999 Mejor jugador sudamericano del siglo XX según IFFHS 1999 Premio Laureus Trayectoria 2000 Incluido en la Selección Sudamericana de Fútbol del siglo XX 2000 Jugador del Siglo de la FIFA 2000 Incluido en el Equipo de Ensueño de la Copa Mundial FIFA 2002 FIFA 100 2004 Premio Presidencial de la FIFA 2007 Incluido en la Selección Histórica de la Copa América 2011 Salón de la Fama del Fútbol 2011 Golden Foot Leyenda 2012 FIFA Balón de Oro Honorífico 2014 Orden Olímpica 2016 Once histórico del Balón de Oro 2020 FIFA The Best Honorífico 2022

