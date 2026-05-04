La respuesta de Diego Simeone a la prensa inglesa que desató las carcajadas en la conferencia

Atlético de Madrid vuelve al Emirates Stadium para enfrentar al Arsenal en la Semifinal de vuelta, luego de lo que fue su partido el pasado 21 de octubre por la fase de liga de la actual Champions League. Aquella vez los de Diego Simeone cayeron 4 a 0, resultado que, claramente, buscarán que no se repita para clasificar a la Final del próximo 30 de mayo en Budapest.

Al respecto, un periodista inglés le consultó al Cholo cómo estaba el Atleti en el presente en comparación al equipo que presentó hace casi 7 meses y de paso le preguntó la razón por la que en esta ocasión decidieron cambiar de hotel, dando a entender que podía ser por una cuestión de cábala.

”El equipo está bien, estamos mejor que en octubre y lo del hotel fue porque el de ahora estaba más barato, por eso cambiamos”, soltó Diego Simeone con una sonrisa, al mismo tiempo que se escuchaban las carcajadas de los periodistas españoles presentes en el auditorio del estadio del Arsenal.

Por otro lado, ya en referencia con el partido que dirimirá el rival de Bayern Munich o del PSG, Simeone comentó: ”Por más que le demos vueltas los entrenadores, los que deciden son los jugadores. Nosotros tratamos de controlar sus emociones. El partido cambia apenas empieza. La experiencia y el tiempo te da más calma y la paz para enfrentar un partido como el de mañana”.

Periodista: ¿Por qué has cambiado el hotel?



Simeone: "Porque el hotel estaba más barato".



Me descojono jajajajajajajajajajaja. pic.twitter.com/ygZ0ucCZyj — Iván (@IvaanBlanco26) May 4, 2026

¿Cómo llega Julián Alvarez al duelo con el Arsenal?

Julián Alvarez sufrió un esguince de tobillo en la ida disputada el miércoles 29 de abril, razón por la que está en duda para comenzar el partido mañana. Al respecto, no solo de la Araña sino también de Giuliano Simeone y de Alexander Sorloth que también arrastraban molestias físicas, el Cholo contó: ”Ayer se movieron un poco algunos de ellos, están mejor, hoy esperemos que estén mejor y mañana a la mañana decidiré con quiénes empezamos”.

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En cuanto al ex River, el entrenador del Atlético de Madrid agregó: ”Sabemos lo que es Julián Alvarez en este tipo de partidos importantes. Conoce la liga inglesa muy bien. El partido de la semana pasada fue muy bueno y ojalá que mañana responda de la manera que el partido pide”.

Antoine Griezmann remarca la confianza que siente el Atlético de Madrid para llegar a la Final de la Champions League

”Tengo muchas ganas, mucha ilusión. Los partidos de Champions League son diferentes. Ojala sea un partido bonito. Estamos a un paso de jugar una final. El equipo lo sabe y tenemos mucha confianza”, exteriorizó Antoine Griezmann en la conferencia de prensa previa al duelo con el Arsenal de este martes 5 de mayo desde las 21:00 horas CET.

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En síntesis