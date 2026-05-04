No son las horas más felices para Nicolás Valentini en Europa. Aquel pibe que armó las valijas desde Boca para dar el salto al Viejo Continente, hoy atraviesa un profundo revés deportivo: perdió la categoría con el Hellas Verona, decretando su descenso a la Serie B, la Segunda División de Italia.

El trago amargo se consumó tras empatar 1-1 frente a la Juventus el pasado domingo, resultado que no sirvió de nada debido al triunfo del Lecce sobre el Pisa y que marcó la despedida del conjunto de Verona luego de cinco años en el Calcio. La temporada fue un verdadero calvario para el equipo, que apenas cosechó 19 unidades en 34 jornadas disputadas, quedando relegado a falta de tres fechas para el final de la liga.

En el plano individual, Valentini llegó a préstamo por 18 meses a principios de 2025 para disputar el tramo final de aquella campaña y la actual. A lo largo de esta estadía, acumuló un total de 33 partidos disputados, afianzándose como titular desde el primer momento. Tras no lograr el objetivo de mantenerse en la Serie A, en junio deberá regresar a la Fiorentina, dueña de su pase hasta 2029, para evaluar su futuro.

El golpe para el zaguero de 25 años llega a casi dos años de su conflictiva salida de Boca. Vale recordar que emigró tras no llegar a un acuerdo con la dirigencia para renovar su contrato, que finalizó en diciembre de 2024. En una reciente charla con el youtuber Ezzequiel, el jugador rompió el silencio sobre su partida. “Creo que era un pensamiento diferente, el trato… Yo siempre tuve la intención de poder renovar“, contó.

Valentini pone fin a su préstamo en Hellas Verona descendiendo a la Segunda División de Italia (Getty Images).

Lejos de guardar rencor, pero dejando clara su postura, remarcó que las ganas de continuar no eran mutuas. “¿Si considero que de Boca no hubo la misma intención? Obviamente, porque si hubiese sido así me hubiesen renovado. Estuve 10 años, desde muy chico, y es mi casa“, sentenció.

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Antes de ponerle final a su estadía como azul y oro, Valentini se había consolidado en La Bombonera. Tras un destacable préstamo en Aldosivi en 2022, regresó al año siguiente y jugó 46 partidos. Su nivel fue tal que Lionel Scaloni lo citó a la Selección Argentina para una serie de amistosos previos a la última Copa América. Luego de quedar libre, el 2 de enero de 2025 firmó con la Fiore, que en solo un mes lo cedió al Verona buscando potenciarlo. Hoy, ante este descenso consumado, el destino lo obliga a barajar y dar de nuevo.

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