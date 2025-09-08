El drama de un internacional con España: fue sancionado por 10 meses por tomar un medicamento contra la alopecia que era de su mujer

Tras dos meses de incertidumbre, se conoció la sanción a Yeray Álvarez, el futbolista del Athletic de Bilbao que dio positivo de doping tras realizarse el testeo correspondiente luego del encuentro contra el Manchester United por la ida de las semifinales de la UEFA Europa League.

Finalmente, el defensor que tiempo atrás fue convocado para la Selección de España, recibió una sanción de 10 meses, que empezó a correr desde el pasado 2 de junio, cuando el futbolista aceptó una suspensión provisional voluntaria con efectos a partir de esa fecha.

De esta manera, recién podrá volver a entrenar o usar las instalaciones del Athletic de Bilbao a partir del 2 de febrero del año que viene para sumarse a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros, y podrá volver a jugar un partido oficial desde el 2 de abril de 2026.

El motivo por el que Yeray dio positivo en este control antidoping fue por tomar incorrectamente un medicamento preventivo contra la caída del cabello de su pareja. En el análisis que se realizó, AMA reveló la presencia de canrenona, sustancia prohibida dentro y fuera de competición en la categoría S5.

Después de conocerse esta noticia, Athletic Bilbao publicó un comunicado oficial, en el que informaron a sus hinchas la situación del jugador y explicaron que desde UEFA consideraron que fue adrede el dopaje de Álvarez, por lo que fue sancionado por 10 meses.

El comunicado oficial del Athletic Bilbao

Una vez finalizada la fase de instrucción, el órgano disciplinario de la UEFA ha dictado resolución y ha impuesto a Yeray Álvarez una sanción de diez meses. En su decisión, la UEFA reconoce que no hubo intencionalidad por parte del jugador, considerando probado que la ingestión de la sustancia prohibida se debió al tomar incorrectamente un medicamento preventivo contra la caída del cabello de su pareja que contenía dicha sustancia, sin voluntad de doparse. El organismo federativo recuerda que, conforme a la normativa vigente, el deportista es responsable de sus actos y, en consecuencia, debía haber confirmado si el medicamento estaba permitido antes de haberlo consumido.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Lamine Yamal gana 31 millones, esto cobraba Messi con 18 años en Barcelona