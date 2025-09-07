Mientras pelea por el Balón de Oro, Lamine Yamal eligió al mejor jugador de la historia: “Me inspira admiración”

Lamine Yamal irrumpió al mundo futbolístico con sus enormes dotes, que lo llevaron a ser comparado con Lionel Messi. Incluso, mientras espera la ceremonia por el Balón de Oro, donde es uno de los candidatos, hay quienes sostienen que el español de 18 años recién cumplidos es mejor que el ídolo de la Selección Argentina.

Las comparaciones siempre existieron y perdurarán en el tiempo. No dejarán de realizarse, ya que los deportistas mejoran año a año. Todos dejan su huella, y se proyecta que Yamal tendrá una exitosa carrera. Pero más allá de los elogios que recibe a diario, se animó a entrar en la discusión.

Recientemente, el delantero nacido en Esplugues de Llobregat indicó que no hay futbolista como la Pulga. De hecho, lo posicionó bien alto en su consideración, dejando de lado a estrellas y leyendas como Franz Beckenbauer, Ronaldo, Diego Maradona o Alfredo Di Stéfano.

“Para mí es el mejor jugador de la historia. Todo lo que hizo dentro y fuera de la cancha me impresionó y me inspira admiración. Donde quiera que va en el mundo deja huella. Me gusta todo de su juego”, exclamó el jovencito de Barcelona que, junto a Ousmane Dembélé, es el principal candidato a quedarse con el Balón de Oro.

Lionel Messi, el mejor para Lamine Yamal. (Foto: Getty)

Claude Makélélé elogió a Lamine Yamal

Cada vez falta menos para la entrega del Balón de Oro. El 22 de septiembre, la revista France Football reconocerá al mejor jugador del planeta con el premio individual más valorado por el mundo del fútbol. Para muchos, el máximo candidato es Lamine Yamal, pero no es el caso de Claude Makélélé.

La leyenda francesa, que supo consagrarse campeón de todo con el Real Madrid y jugar los Mundiales 2002 y 2006 con su selección, se pronunció sobre el galardón en cuestión. En una entrevista con AS, el ex mediocampista fue contundente a la hora de decir quién debe ganarlo.

Ante la pregunta directa, el exfutbolista de 52 años soltó: “Ousmane Dembélé. Lamine Yamal aún debe demostrar cosas a lo largo de más tiempo. Ousmane empezó antes. Si se lo damos ya al pequeño este de Lamine… Debe demostrar más. Dejémosle, es un niño, es un talento. No le machaquen”.

