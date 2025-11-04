El emotivo homenaje de Xabi Alonso y Alexander Arnold a Diogo Jota en la previa de Real Madrid vs. Liverpool por Champions League

En la previa del duelo entre Liverpool y Real Madrid por la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League se vivió un momento emotivo en Anfield, debido a que Trent Alexander Arnold y Xabi Alonso le rindieron un homenaje a Diogo Jota, el futbolista de los Reds que falleció meses atrás.

Tanto el lateral como el entrenador del Merengue, quienes tuvieron un paso como futbolistas por el elenco inglés, se acercaron a Anfield para llevarle flores en forma de homenaje al portugués, quien llegó a compartir plantel con Arnold y formó una amistad fuera del campo de juego.

Además, a este homenaje se acercaron también otros representantes por parte de Real Madrid. Uno de ellos fue el defensor central Dean Hujsen, quien enfrentó a Jota en la pasada Premier League, y el otro fue Emilio Butragueño, quien estuvo por parte de la dirigencia.

Dentro de este homenaje, además de llevar flores al estadio de Liverpool, desde el Merengue llevaron un joystick de Playstation 4, debido a que era uno de los pasatiempos favoritos de Jota y en cada celebración de gol se sentaba al piso para emular la forma de jugar.

En su cuenta de X (ex Twitter), la cuenta oficial del elenco inglés fue compartiendo imágenes y videos de lo acontecido. Debajo, los hinchas de ambos equipos dejaron mensajes celebrando lo ocurrido, así como también para agradecer al club español por su gesto.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Real Madrid y Liverpool se enfrentan por la Champions

ver también Real Madrid reportó que Franco Mastantuono padece una pubalgia y no estará vs. Liverpool por Champions League

Este martes, en Anfield, por la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, el equipo inglés y el español se enfrentan en un duelo clave pensando en la clasificación a los octavos de final del certamen. Quien se quede con los tres puntos, quedará entre los ocho primeros de la tabla general.

En síntesis