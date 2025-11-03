Malas noticias para Franco Mastantuono. Luego de jugar 90 minutos contra el Valencia el último fin de semana en el Estadio Santiago Bernabéu, en uno de los compromisos correspondientes a la fecha 11 de LaLiga 2025/2026, presentó una dolencia inguinal que hizo saltar las alarmas en el Real Madrid.

Tanto fue así que este lunes 3 de noviembre se realizó chequeos médicos en las instalaciones del club merengue, las cuales arrojaron un resultado claro que despierta preocupación para el cierre del año del exfutbolista de River Plate, quien todavía se estaba adaptando al esquema de Xabi Alonso y a su nueva vida en Europa.

”Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia”, fue el reporte de la institución española mediante sus canales oficiales, en el cual alarmó que, de momento, no se puede diagnosticar una fecha precisa para su retorno a los campos de juego. ”Queda pendiente a evolución”, añadió la notificación.

De esta manera, es un hecho que Mastantuono no será parte de la delegación del Madrid que este mismo lunes viajará al Reino Unido para el encuentro que disputará el martes a las 21:00 horas de Europa Central (17 de Argentina) frente al Liverpool en Anfield por la cuarta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Asimismo, también queda prácticamente descartado de la lista de citados que conformará Lionel Scaloni y que en horas difundirá la AFA, tanto para el amistoso de la Selección Argentina contra Angola en Luanda (la capital del país africano) el próximo viernes 14 de noviembre como para el ciclo de entrenamientos que bajo la fecha FIFA realizarán en España.

Franco Mastantuono presentó la misma lesión que Lamine Yamal

Justo en la vereda de enfrente, en Barcelona, están preocupados por Lamine Yamal por la misma lesión. Al futbolista culé le brotó la pubalgia en septiembre durante los partidos que jugó con la Selección de España contra Turquía y Bulgaria. Desde entonces, alterna presencias con descansos (se perdió 7 partidos entre España y Barcelona) porque acusa dolores permanentes. De hecho, Hansi Flick declaró tras el encuentro de este domingo con el Elche que tendrá que dosificar las cargas de Lamine para no agravarle el cuadro.

