El gol de Lautaro Martínez para que Inter de Milán tome rápida ventaja ante Cremonese

Lautaro Martínez llegará con la pólvora cargada a una nueva Fecha FIFA con la Selección Argentina, porque solo le tomó poco más de cinco minutos marcar este sábado el gol que le permitió a Inter de Milán tomar ventaja de 1-0 sobre Cremonese.

El encuentro que tiene lugar en San Siro, por la sexta fecha de la Serie A, se abrió gracias a una recuperación de Nicoló Barella en mitad de cancha para luego soltar una gran habilitación que puso a correr a Ange Yoan-Bonny, uno de los refuerzos que llegaron para la presente temporada, para que este llegara al fondo y cediera al delantero argentino, que definió de primera venciendo la resistencia de Marco Silvestri.

Noticia en desarrollo…