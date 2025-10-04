Es tendencia:
El gol de Lautaro Martínez para que Inter de Milán tome rápida ventaja ante Cremonese

Al Toro solo le tomó 5 minutos abrir el marcador en San Siro, por la sexta fecha de la Serie A.

Por Juan Ignacio Portiglia

Lautaro Martínez llegará con la pólvora cargada a una nueva Fecha FIFA con la Selección Argentina, porque solo le tomó poco más de cinco minutos marcar este sábado el gol que le permitió a Inter de Milán tomar ventaja de 1-0 sobre Cremonese.

El encuentro que tiene lugar en San Siro, por la sexta fecha de la Serie A, se abrió gracias a una recuperación de Nicoló Barella en mitad de cancha para luego soltar una gran habilitación que puso a correr a Ange Yoan-Bonny, uno de los refuerzos que llegaron para la presente temporada, para que este llegara al fondo y cediera al delantero argentino, que definió de primera venciendo la resistencia de Marco Silvestri.

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

