El golazo de tiro libre con el que Enzo Fernández le dio vida a Chelsea ante Liverpool

Cuando parecía que el francés Wesley Fofana había tocado el balón, el árbitro convalidó el gol para el mediocampista argentino.

Bajo el marco de la fecha 36 de la Premier League, por medio del golazo que anotó el neerlandés Ryan Gravenberch, Liverpool se puso en ventaja sobre Chelsea, en Anfield. Pero con el correr de los minutos, los dirigidos por Arne Slot comenzaron a replegarse y lo pagaron caro porque le dieron vida a los de Calum McFarlane, que igualaron por un estupendo tiro libre de Enzo Fernández.

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El mediocampista argentino, a los 35 minutos de la primera etapa, dejó en claro por qué razón es el capitán del conjunto londinense: se hizo cargo de un tiro libre que estaba a una buena distancia del arco defendido por el georgiano Giorgi Mamardashvili y convirtió un golazo.

¡¡GOL DE ENZO PARA EMPATARLO EN ANFIELD!! Fernández marcó de tiro libre y puso el 1-1 del Chelsea ante Liverpool.



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A pesar de que en la imagen da la impresión de que Wesley Fofana desvía la trayectoria del balón, al momento de celebrar el tanto le da el crédito al oriundo de San Martín, algo que también hizo el árbitro Craig Pawson. De esta manera, estampó la igualdad en el marcador.

Por medio de este tanto, el mediocampista de la Selección Argentina, que llegó a los Blues por 121 millones de euros y que de cara al próximo mercado de pases se encuentra en el radar de Real Madrid y Manchester City, alcanzó los 14 goles (6 asistencias) en lo que va de la temporada, donde lleva disputados 51 partidos.

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Tabla de posiciones de la Premier League

DATOS CLAVES

Enzo Fernández anotó un gol de tiro libre para el empate 1-1 frente a Liverpool .

anotó un gol de tiro libre para el empate 1-1 frente a . El mediocampista argentino registra 14 goles y 6 asistencias en 51 partidos esta temporada.

y 6 asistencias en esta temporada. Ryan Gravenberch marcó el gol inicial para el equipo local en Anfield.