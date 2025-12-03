Tras las primeras 15 fechas de LaLiga, Barcelona tomó envión y aprovechó la mala racha de Real Madrid para ubicarse como único puntero. Para ello, los de Hansi Flick consiguieron este martes una victoria crucial por 3-1 ante Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou.

Así, el combinado catalán se sacó de encima a uno de sus principales rivales en el torneo y se enfocará en continuar sumando para no bajarse de dicha posición. Tras el partido, este miércoles, las redes sociales oficiales del club compartieron una imagen que dio que hablar.

En la misma se lo ve a Lamine Yamal disputándose la pelota con Julián Álvarez con la leyenda “estrellas bajo el foco”, en referencia al juego de luces de la foto. Pero los rumores recientes alrededor de la Araña y su posible llegada a Barcelona hicieron que el posteo explotara en X.

La publicación en la cuenta que tiene más de 20 millones de seguidores solo en dicha red social cosechó más de 633 mil impresiones en las primeras 4 horas. Además, contó con más de 26 mil likes y centenares de comentarios.

“Me estoy ilusionando”, señaló uno de los hinchas ante la posibilidad de que el campeón del mundo abandone al Colchonero para sumarse a las filas de Barcelona. Otro, cuestionó: “¿Nos querés decir algo, CM?”.

Así está la tabla de LaLiga

