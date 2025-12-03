Es tendencia:
logotipo del encabezado
LALIGA

El guiño de Barcelona a Julián Álvarez que alimenta los rumores de un traspaso en 2026

La Araña es uno de los grandes objetivos del combinado catalán y una publicación reciente disparó nuevas especulaciones.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Julián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid.
© GettyJulián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid.

Tras las primeras 15 fechas de LaLiga, Barcelona tomó envión y aprovechó la mala racha de Real Madrid para ubicarse como único puntero. Para ello, los de Hansi Flick consiguieron este martes una victoria crucial por 3-1 ante Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou.

Así, el combinado catalán se sacó de encima a uno de sus principales rivales en el torneo y se enfocará en continuar sumando para no bajarse de dicha posición. Tras el partido, este miércoles, las redes sociales oficiales del club compartieron una imagen que dio que hablar.

En la misma se lo ve a Lamine Yamal disputándose la pelota con Julián Álvarez con la leyenda “estrellas bajo el foco”, en referencia al juego de luces de la foto. Pero los rumores recientes alrededor de la Araña y su posible llegada a Barcelona hicieron que el posteo explotara en X.

La publicación en la cuenta que tiene más de 20 millones de seguidores solo en dicha red social cosechó más de 633 mil impresiones en las primeras 4 horas. Además, contó con más de 26 mil likes y centenares de comentarios.

“Me estoy ilusionando”, señaló uno de los hinchas ante la posibilidad de que el campeón del mundo abandone al Colchonero para sumarse a las filas de Barcelona. Otro, cuestionó: “¿Nos querés decir algo, CM?”.

Publicidad
La sorprendente postura de Barcelona ante un posible regreso de Lionel Messi: “Podría dar algo”

ver también

La sorprendente postura de Barcelona ante un posible regreso de Lionel Messi: “Podría dar algo”

Así está la tabla de LaLiga

DATOS CLAVE

  • La cuenta de Barcelona publicó una foto de Julián Álvarez y Lamine Yamal en su X oficial.
  • La publicación del club FC Barcelona llevaba la leyenda “estrellas bajo el foco” generando rumores.
  • El posteo en X obtuvo más de 633 mil impresiones en sus primeras 4 horas.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

Lee también
Deco reveló si Messi regresará a Barcelona
Fútbol europeo

Deco reveló si Messi regresará a Barcelona

Surgió de Boca, llegó hasta Barcelona y en el tramo final de su carrera quieren hacerle un monumento en Paraguay
Fútbol Sudamericano

Surgió de Boca, llegó hasta Barcelona y en el tramo final de su carrera quieren hacerle un monumento en Paraguay

La advertencia de Raúl a Barcelona en medio de la mala racha de Real Madrid
Fútbol europeo

La advertencia de Raúl a Barcelona en medio de la mala racha de Real Madrid

Así quedó la tabla de títulos tras la consagración de Boca
Fútbol Argentino

Así quedó la tabla de títulos tras la consagración de Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo