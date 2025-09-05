El incidente que sufrió Luis Enrique en plena fecha FIFA: “Fue trasladado a urgencias y será operado”

Mientras se disputa la fecha FIFA de septiembre, los clubes se encuentran descansando para volver a las prácticas de cara al próximo fin de semana, en el que volverán las competencias locales. En medio de esto, el entrenador del PSG, Luis Enrique, sufrió un incidente en sus días libres.

Es que, en la jornada de este viernes el DT español se cayó andando en bicicleta y como consecuencia de esto sufrió una fractura de clavícula. Debido a este accidente, tuvo que ser trasladado a urgencias en un hospital de la zona, en donde será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas.

En su cuenta oficial de X (ex Twitter), el Paris Saint Germain le informó a sus hinchas lo sucedido y también le dejó un mensaje de apoyo al entrenador, quien no podrá estar en los primeros entrenamientos del equipo, ya que estará recuperándose tras la operación.

Así las cosas, en la vuelta a las prácticas del primer equipo del PSG, Luis Enrique no podrá estar presente hasta que reciba el alta médica y los pasos a seguir con su recuperación. El próximo compromiso que tendrán será el próximo domingo 14 de septiembre, cuando reciban a Lens por la cuarta fecha de la Ligue One.

El comunicado del PSG tras el incidente de Luis Enrique

Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula.

El Club expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación. Se compartirán más actualizaciones a su debido tiempo.

El posteo del PSG sobre el incidente de Luis Enrique.

