Tras el sorteo, la Inteligencia Artificial reveló quién será el campeón de la Champions League

La UEFA Champions League 2025/26 ya tiene el fixture de la fase de liga confirmado. Los 36 equipos participantes ya saben a quienes enfrentarán en sus primeros ocho partidos para luchar por el sueño de conquistar el certamen más importante de Europa.

Con todos los partidos confirmados, la Inteligencia Artificial hizo su pronóstico rumbo a la gran final, que se llevará a cabo el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest. En BOLAVIP le preguntamos a Grok cómo quedarán las posiciones de la fase de liga y todos los enfrentamientos mata mata de la competencia.

La IA fue contundente a la hora de decir quiénes serán los 8 clasificados a octavos, los 16 que jugarán playoffs y los 12 eliminados. Además, hizo pronósticos contundentes sobre los octavos, cuartos, semifinales y final del torneo, con un campeón que será protagonista de principio a fin.

El pronóstico de la IA para la Champions League 2025/26

Fase de liga

Grok ubicó dentro del top 8 a París Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool, Interde Milán, Chelsea y Borussia Dortmund. El mejor de esta instancia será el campeón defensor, que clasificará invicto con seis victorias y dos empates.

Quienes terminarán en zona de playoffs serán Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Bayer Leverkusen, Benfica, Atalanta, Villarreal, Tottenham, Napoli, Sporting Lisboa, PSV, Ajax, Frankfurt, Brujas y Olympiacos. Mientras que los que quedarán con las manos vacías serán Marsella, Bodø/Glimt, Slavia Praga, Monaco, Galatasaray, Union SG, Copenhague, Newcastle, Athletic Bilbao, Qarabag, Pafos y Kairat Almaty.

En los primeros mata mata, Arsenal eliminará a Olympiacos (4-1), Barcelona a Brujas (3-0), Atlético de Madrid a Frankfurt (2-0), Juventus a Ajax (3-1), Leverkusen a PSV (2-1), Benfica a Sporting (2-1), Atalanta a Napoli (3-2) y Villarreal a Tottenham (2-1).

Octavos de final

En febrero de 2026 se llevarán a cabo los duelos entre los ocho mejores de la fase de liga y los ganadores de los playoff. El golpe sobre la mesa más importante lo dará Chelsea, que hará relucir su chapa de campeón del mundo para eliminar al Barcelona de Lamine Yamal y compañía.

Resultados

PSG 4 – Villarreal 2

Manchester City 3 – Atalanta 1

Real Madrid 3 – Benfica 0

Bayern Múnich 2 – Leverkusen 1

Liverpool 3 – Juventus 2

Inter 2 – Atlético de Madrid 1

Chelsea 2 – Barcelona 1

Borussia Dortmund 2 – Arsenal 3

Cuartos de final

Los cuartos de final tendrán cuatro duelos entre gigantes y tres de ellos se definirán por un solo gol de diferencia. El único que no sufrirá tanto será Real Madrid, que le pondrá fin al sueño de Chelsea y lo derrotará 3 a 1, definiendo en el Estadio Santiago Bernabéu.

Resultados

PSG 3 – Arsenal 2

Manchester City 2 – Inter 1

Real Madrid 3 – Chelsea 1

Bayern Múnich 2 – Liverpool 1

Semifinales

Entre los cuatro semifinalistas no hay ninguna revelación. De hecho, para la IA llegarán los cuatro máximos candidatos: PSG, Bayern Múnich, Manchester City y Real Madrid. Los franceses deberán chocar contra los bávaros, mientras que los ingleses volverán a verse las caras con el Merengue, como para no perder la costumbre.

En el pronóstico de Grok, el equipo dirigido por Luis Enrique superará al cuadro alemán con un global de 3 a 2. Por su parte, el Real Madrid de Franco Mastantuono dejará en el camino al City de Pep Guardiola con un ajustadísimo 2 a 1, con una actuación estelar de Vinícius Júnior.

Final y campeón

La gran final estará protagonizada por Real Madrid y París Saint-Germain. Ese 30 de mayo en Budapest se dará un encuentro reñido, según la IA. Sin embargo, serán los franceses quienes lograrán imponerse “con un gol decisivo en el segundo tiempo. Para la Inteligencia Artificial, PSG será campeón con una victoria 2 a 1 sobre los de Xabi Alonso.

