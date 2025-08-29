Claude Makélélé eligió su candidato a ganar la Champions League: “Se puede ver el progreso”

Este jueves se realizó el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26 y los 36 equipos ya saben que ocho rivales tendrán en la búsqueda de avanzar a la siguiente instancia. Los candidatos incluyen al campeón defensor, PSG, al máximo ganador Real Madrid, al actual campeón del mundo, Chelsea y también a Liverpool, Barcelona, Bayern Múnich y Napoli, campeones de Inglaterra, España, Alemania e Italia, respectivamente.

Sin embargo, Claude Makélélé, quien fuera campeón de la competición en la temporada 2001/02 con el Real Madrid, tiene claro qué equipo está por encima del resto y es uno en el que supo jugar: el Chelsea. El ex mediocampista francés señaló a los Blues por arriba de los otros 35 equipos.

Makélélé supo vestir la camiseta del Chelsea entre 2003 y 2008. (Getty)

“Hablaré de los equipos en los que jugué, Chelsea, Real Madrid y Paris”, inició Makélélé en una reciente entrevista con SPORTbible. “Y siento que Chelsea puede construir algo en la Champions, porque es algo que les sale normalmente. Siempre“, expresó.

“Ganamos la Champions, Mundial de Clubes, finales y somos el único club en ganar los cinco títulos. Nadie ha sido capaz de hacerlo. Tenemos historia en todas las competiciones”, afirmó Makélélé. “Y tenemos un buen grupo, me gustan los jugadores y el entrenador está haciendo un buen trabajo“, destacó el francés.

Chelsea, vigente campeón del mundo, es el candidato para Makélélé. (Getty)

“Lo repetí muchas veces el año pasado cuando los fanáticos lo empezaron criticando [a Maresca]. Podemos ver el progreso que han tenido, y espero que sean capaces de llegar hasta el final”, completó quien fuera futbolista del conjunto londinense entre 2003 y 2008, ganando seis títulos en ese intervalo.

Los rivales del Chelsea en la Champions League 2025/26

El equipo liderado por Reece James y Enzo Fernández ya descubrió qué ocho rivales enfrentará en la primera fase de la Champions League. Quienes visitarán Stamford Bridge, la casa del campeón del mundo, serán Barcelona, Benfica, Ajax y Pafos; mientras que el conjunto londinense deberá viajar para enfrentar al Bayern Múnich en Alemania, al Atalanta y al Napoli en Italia y al Qarabag de Azerbaiyán.