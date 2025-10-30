El nuevo escándalo de Lamine Yamal: aseguran que se fue de fiesta en Milán tras la derrota ante Real Madrid sin Nicki Nicole

En las últimas semanas Lamine Yamal estuvo en el centro de las noticias y no precisamente por su desempeño dentro del campo de juego. Ahora el delantero del Barcelona se metió en el foco de las críticas debido a que está envuelto en un nuevo escándalo extrafutbolístico.

Es que, según reveló el periodista Jordi Martín en su canal de YouTube, el pasado lunes, luego de la derrota en el clásico ante Real Madrid, se tomó un vuelo privado rumbo a Milán para asistir a una fiesta. La particularidad de esto es que lo hizo sin su pareja, la cantante argentina Nicki Nicole.

“Tomó un vuelo privado rumbo a Milán, se hospedó en el hotel Armani y organizó una fiesta junto a sus amigos y muchas, muchas mujeres. Me dicen que se pega un fiestón por todo lo alto, se le olvida por completo la lesión, la preocupación en el Barca, las críticas que le están cayendo por no cuidarse”, inició con Martín con sus dichos.

Siguiendo por la misma línea, el periodista español reveló que el delantero del Barcelona habría sido visto con otra mujer que no es su pareja, Nicki Nicole: “Y me dicen algo que a Nicki Nicole no le va a hacer ninguna gracia. La noche del lunes la pasó acompañado de Anna Gegnoso”.

Anna Gegnoso, a quien la relacionan con Yamal, es una chica italiana que ya habría estado con el delantero español. Además, el mismo día de la fiesta publicó un posteo en el hotel Armani en donde estaba alojado el jugador del Barcelona, en una clara señal de que estuvo con él.

“Nadie duda de su calidad futbolística, pero hay una preocupación fuerte en el Barcelona. La recomendación del club a su manager es que cuide su imagen, que no siga los pasos de su amigo Neymar”, agregó el periodista respecto a la preocupación que esto generó en el Blaugrana.

Publicidad

Publicidad

“¿Por qué el Barsa tapa un escándalo como este? ¿Este es el ejemplo que da Lamine Yamal y el respeto que le tiene a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los aficionados? Dijo muchas veces que su ídolo es Messi, pero Messi no hacía estas cosas”, continuó, criticando al español.

Cabe destacar que este viaje se habría dado mientras Nicki Nicole regresó a Argentina por unos días. Además, afirman que es normal que Yamal tenga escapadas en sus días libres, ya que semanas atrás también tuvo un viaje a Sevilla y Marbella.

En síntesis

El delantero del Barcelona, ​​Lamine Yamal viajó a Milán para una fiesta el lunes siguiente a la derrota en el Clásico.

viajó a para una fiesta el siguiente a la derrota en el Clásico. El periodista Jordi Martín reveló que Yamal pasó la noche del lunes con la chica italiana Anna Gegnoso .

reveló que pasó la noche del lunes con la chica italiana . El club Barcelona estaría preocupado por la imagen de Lamine Yamal y le pidió a su mánager que se cuide.

Publicidad

Publicidad

ver también La decisión de Barcelona con Lamine Yamal tras su deslucido partido ante Real Madrid