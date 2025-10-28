La decisión de Barcelona con Lamine Yamal tras su deslucido partido ante Real Madrid

Si Lamine Yamal había logrado atraer todos los focos en las horas previas a El Clásico con declaraciones picantes que lisa y llanamente acusaron al Real Madrid de “robar”, no estuvo ni cerca de hacer gravitar todo su talento en favor del Barcelona el último domingo en el Santiago Bernabéu, lo que lo valió centro de críticas incluso entre los propios hinchas del equipo culé, muchos de los cuales consideraron que siendo tan joven debería preocuparse por “hablar menos y jugar más”.

Algo de esa reflexión parece haber llegado al inconsciente de la propia cúpula directiva del Barça, desde donde tras su deslucida actuación en Madrid tomaron la decisión de recomendar a la joya no asistir a dos eventos en los que estaba programada su presencia.

En una especie de monitoreo a sus actividades extradeportivas, el club sugirió a Lamine Yamal no asistir al evento de presentación del nuevo teléfono móvil de la compañía OPPO, programado para este mismo martes, de la que el jugador es embajador.

De hecho, distintas personalidades de las redes sociales habían anunciado un reto que consistía en tomarse la mejor foto con el crack utilizando la cámara del nuevo teléfono, algo que finalmente no sucederá debido a que este acató la recomendación del club para comenzar a bajar el perfil y dejar que la polémica pase.

Lamine Yamal fue objeto de recriminaciones de parte de los jugadores de Real Madrid. (Getty).

Otro evento que canceló Yamal fue su esperada participación en una suerte de entrevista con el streamer francés AmineMaTue, algo que consideraron inoportuno en función de cualquier consulta que pudiese surgir en relación al clásico y a los diferentes cruces que mantuvo con jugadores del Real Madrid en un final de partido más que polémico.

Las medidas especiales que tomó Barcelona

La decisión de Barcelona de monitorizar algunos aspectos de la vida extradeportiva de Lamine Yamal incluyó también el pedido a su agente la labor de “supervisar y filtrar cuidadosamente futuras apariciones en medios y publicaciones en redes sociales”.

El club quiero fomentar la máxima focalización deportiva de su joya y en ese sentido cree necesario “proteger al jugador de situaciones polémicas y declaraciones inoportunas”, según explicaron fuentes directas.