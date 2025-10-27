”Roban y se quejan”, fue la frase que lanzó Lamine Yamal sobre el Real Madrid en una conversación con el streamer Ibai Llanos, justo a horas de presentarse con el FC Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu para disputar el Clásico de España correspondiente a la jornada 10 de LaLiga 2025/2026.

Como era de esperarse, la polémica creció tanto en los medios de comunicación y en las redes sociales que los futbolistas merengues se inflaron de rencor, lo que, a su vez, generó que no dudaran en ir a buscar al extremo culé en cuanto saltó al campo de juego de la Casa Blanca este domingo 26 de octubre por la tarde (los empujones y cruces verbales con Lamine fueron permanentes durante todo el partido).

Incluso, apenas se consumó el triunfo del Real Madrid por 2 a 1 (goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham para los locales y de Fermín López para la visita), los dirigidos por Xabi Alonso se encimaron para ir a buscar a Lamine Yamal y recordarle sus declaraciones. De hecho, el primero que reaccionó, sorpresivamente, fue Dani Carvajal.

El lateral derecho del Madrid se acercó hasta la mitad de cancha y le hizo señas con las que dejó en claro que le estaba reclamando sus palabras, todo ante la mirada de los 84 mil espectadores presentes en el Estadio Santiago Bernabéu y de los millones que siguieron el Clásico de España por televisión.

En definitiva, una reacción que llamó la atención, puesto que se trata de uno de los capitanes de la Selección de España totalmente enfrentado con la máxima figura del ataque del combinado dirigido por Luis De La Fuente, a poco más de dos semanas de reencontrarse para afrontar los últimos dos partidos de las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo.

En ese mismo sentido, lo sucedido en el Clásico entre el Real Madrid y Barcelona, en el que también participaron otros miembros del elenco nacional como Dean Huijsen, Pau Cubarsí, Pedri, Fermín López y Ferrán Torres, no hizo más que dañar la armonía de, hasta entonces, uno de los grandes candidatos para hacerse con el título en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El calendario de la Selección de España hasta la Copa del Mundo

De momento, la Selección de España tiene claro que en noviembre debe medirse a Georgia el sábado 15 y a Turquía el martes 18. Con una victoria en su primer encuentro, le sobra para ya hacerse con el primer puesto de su zona y asegurar su pasaje a la Copa del Mundo del 2026.

De ser así, confirmaría su disponibilidad para la Finalissima que tanto la AFA como la RFEF fijaron para el 28 de marzo (de todos modos, aún no está confirmada, principalmente, por las posturas de los entrenadores de no desenfocarse del Mundial).

