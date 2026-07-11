El delantero hispano-argentino podría modificar su futuro porque no aparece dentro de los planes de Xabi Alonso.

A mediados de 2025, Chelsea desembolsó 46 millones de euros para quedarse con la ficha de Alejandro Garnacho, quien no tenía lugar en Manchester United y buscaba un cambio de aire. Y ahora, su carrera volvería a tener un cimbronazo.

En el elenco londinense, por una decisión de Xabi Alonso, ya sabe que no tendrá lugar y deberá buscar una nueva institución en la que pueda desempeñarse. Y en las últimas horas, apareció el primer candidato a llevárselo.

Según la información que recogió el periodista Fabrizio Romano, especializado en mercado de pases, Garnacho está en la órbita de AS Roma. De hecho, el elenco italiano que quiere volver a ser campeón y cortar una racha de 25 años sin títulos en la Serie A, ya pidió condiciones para sumarlo.

Alejandro Garnacho, futbolista argentino.

La intención de los directivos londinenses es desprenderse por completo del hispano-argentino que se perdió el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá por una decisión de Lionel Scaloni, quien consideró que solo estaba apto para formar parte de la lista preliminar de 55 futbolistas.

En este punto, desde el elenco giallorossi no están dispuestos a comprarlo, al menos por ahora, y dejaron en claro que solamente quieren llevárselo a cambio de un préstamo. Si las condiciones no se modifican, será difícil que Garnacho emigre hacia la capital italiana.

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Además de esto, Chelsea ya salió al mercado de pases en búsqueda de un futbolista para jugar por Garnacho. En este sentido, por pedido de Xabi Alonso iniciarán gestiones por Mika Godts, extremo belga de 21 años que se desempeña en Ajax y que fue apodado como ‘el nuevo Hazard’.

Los números de Alejandro Garnacho en Chelsea

En su primera temporada como futbolista de Chelsea, el delantero de 22 años disputó un total de 43 partidos, en los que convirtió 8 goles y aportó 4 asistencias. Además recibió 3 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 2153 minutos en cancha.

DATOS CLAVES

Alejandro Garnacho le costó 46 millones de euros a Chelsea a mediados de 2025.

le costó 46 millones de euros a Chelsea a mediados de 2025. AS Roma busca sumar al jugador a préstamo, aunque Chelsea prefiere una venta.

busca sumar al jugador a préstamo, aunque Chelsea prefiere una venta. Mika Godts es el jugador de Ajax que Xabi Alonso pidió como reemplazo.