En pleno Mundial, la figura de Suiza que rechazó ser compañero de Enzo Fernández y el Colo Barco en Chelsea

Chelsea quería quedarse con el capitán suizo, quien rechazó la posibilidad en medio de la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Suiza hizo historia: eliminó por penales a Colombia y en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá deberá medirse ante Argentina, uno de los grandes favoritos a quedarse con el certamen. Pero en medio de lo que es la disputa del torneo más importante del planeta, Chelsea buscó a una de las principales figuras del equipo liderado tácticamente por Murat Yakin.

Mientras el futuro de Enzo Fernández sigue en duda, ya que su representante admitió que están trabajando para conseguirle un nuevo destino, los londinenses se aseguraron la incorporación de Valentín Barco, quien estuvo hasta la última temporada en Racing de Estrasburgo, club francés que pertenece al mismo grupo empresario del elenco inglés. Y para jerarquizar las filas del plantel liderado por Xabi Alonso, buscaban a Granit Xhaka.

El 10, capitán y líder del combinado suizo, a sus 33 años, tenía la posibilidad de marcharse de Sunderland y pasar a The Blues para seguir con su carrera en la Premier League. Sin embargo, luego de lo que fue la victoria sobre Colombia, al volante ofensivo le consultaron por la posibilidad de abandonar la institución con la que posee contrato hasta el 30 de junio de 2028 y con la que disputará la fase de grupos de la UEFA Europa League.

“Sunderland ha sido mi hogar desde el primer día. Todos estamos muy felices. He decidido quedarme donde estoy; lo más importante es la familia. Estoy listo para hacer historia con ellos”, enfatizó el nacido en Basel durante una entrevista que le brindó a DAZN al finalizar el juego ante el combinado sudamericano dirigido por Néstor Lorenzo.

Granit Xhaka, capitán y figura de Suiza. (Luke Hales/Getty Images)

El mercado de pases de Chelsea

Marco Palestra (desde Atalanta): lateral derecho de 21 años. Firmó contrato hasta 2033 y se convirtió en la primera incorporación de la era de Xabi Alonso.

(desde Atalanta): lateral derecho de 21 años. Firmó contrato hasta 2033 y se convirtió en la primera incorporación de la era de Xabi Alonso. Geovany Quenda (desde Sporting CP): extremo de 19 años que firmó hasta 2034. Fue elegido mejor jugador joven de la Primeira Liga 2025.

(desde Sporting CP): extremo de 19 años que firmó hasta 2034. Fue elegido mejor jugador joven de la Primeira Liga 2025. Emmanuel Emegha (desde Strasbourg): delantero centro cuya llegada estaba acordada desde hace meses y se oficializó para este mercado.

(desde Strasbourg): delantero centro cuya llegada estaba acordada desde hace meses y se oficializó para este mercado. Denner (desde Corinthians): joven lateral izquierdo brasileño incorporado como apuesta de futuro.

(desde Corinthians): joven lateral izquierdo brasileño incorporado como apuesta de futuro. Dastan Satpaev (desde Kairat): atacante de gran proyección que se suma al proyecto del club.

(desde Kairat): atacante de gran proyección que se suma al proyecto del club. Marc Cucurella se marchó a Real Madrid.

se marchó a Real Madrid. Tyrique George emigró a Everton.

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