En Italia aseguran que Inter de Milán ya contactó a Dibu Martínez para su fichaje

Frustrada su salida a Manchester United a inicio de temporada, el arquero de la Selección Argentina vuelve a tener una oportunidad más que tentadora para cambiar de aire.

Por Juan Ignacio Portiglia

En Italia aseguran que ya hubo contactos de Inter de Milán con Dibu Martínez.
La frustrada salida de Emiliano Martínez rumbo a Manchester United que había llevado a que Aston Villa se cubriera las espaldas con la contratación de Marco Bizot, ahora podría darse rumbo a la Serie A, porque desde Sky Sport Italia avanzaron que Inter de Milán se lanzó por su fichaje.

El arquero de la Selección Argentina ya había dejado entrever que estaba buscando un cambio de aires tras cinco temporadas con Los Villanos y ahora que está cursando la sexta le surgió la posibilidad de hacerlo posible para convertirse en compañero de Lautaro Martínez.

Según Sky Sport, Inter ya estableció los primeros contactos con Dibu, aunque no para sumarlo en el presente mercado de pases europeo sino una vez finalizada la temporada, en junio, por lo que la operación podría cerrarse mientras este disputa su segundo Mundial con Argentina.

Hace tiempo que en Milán están buscando al reemplazante ideal para Yan Sommer, arquero suizo de 37 años al que no se le renovará el contrato que finaliza a mediados de año. Emiliano Martínez, por su parte, tiene contrato con Aston Villa hasta junio de 2029, por lo que más allá de llegar a un acuerdo con el jugador el Neroazzurro deberá acercar una oferta económica a la altura de las expectativas del club inglés.

Dibu Martínez está cursando su sexta temporada en Aston Villa y ya ha evaluado con anterioridad un posible cambio de aires. (Getty).

Aunque según la última actualización de Transfermarkt el arquero argentino tiene una cotización de 15 millones de euros, basta con recordar la posición que habían asumido en Villa Park en las negociaciones con Manchester United para sospechar que exigirán un monto muy superior. En agosto, llegaron a rechazar una oferta de 40 millones de euros de los Red Devils.

También en el aspecto contractual el salario que percibe Emiliano Martínez se juzga muy elevado en la dirección deportiva del club italiano, aunque confían que ese es un aspecto que podrán resolver con el jugador si su deseo es un cambio para su carrera.

Los seis arqueros mejores que el Dibu Martínez en todo el mundo, según la IFFHS

ver también

El rol de Lautaro Martínez, clave

Lautaro Martínez mantiene una gran relación de amistad con Dibu, por lo que podría cumplir un rol determinante a la hora de convencerlo de dar el paso rumbo a la Serie A, para integrarse a un equipo que siempre tiene como ambición no solo la conquista de títulos en el ámbito doméstico sino también ser protagonista en el máximo nivel europeo.

El hecho de que el equipo que conduce Cristian Chivu se encuentre actualmente en la primera posición del campeonato italiano prácticamente garantiza su participación en la Champions League de la próxima temporada, un objetivo que siempre seduce a Emiliano Martínez. Claro que Aston Villa también persigue el mismo objetivo y está haciendo una gran temporada para conseguirlo, compartiendo con Manchester City la segunda posición de la Premier League.

Data clave

  • Inter de Milán contactó a Emiliano Martínez para ficharlo al finalizar la temporada en junio.
  • Aston Villa rechazó 40 millones de euros anteriormente y el arquero tiene contrato hasta 2029.
  • El club italiano busca reemplazar a Yan Sommer, de 37 años, quien finaliza su vínculo.
