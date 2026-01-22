En Inglaterra piden por la salida de Dibu Martínez del Aston Villa: “Es el momento”

La temporada 2025/26 no está siendo la mejor para Dibu Martínez en Aston Villa; y si bien el club se encuentra en una posición fantástica en la Premier League, empatado en el segundo puesto con el Manchester City, su presente y futuro en Birmingham no están asegurados.

Dibu ya intentó irse del club en el mercado pasado, llegando incluso a despedirse de los hinchas, pero las negociaciones con Manchester United no llegaron a buen puerto. Ahora el interesado es el Inter de Milán, y un histórico del Aston Villa cree que es momento de dejarlo ir.

El futuro de Dibu Martínez en Aston Villa no está claro.

Gabriel Agbonlahor, quien jugó más de 300 partidos en Aston Villa entre 2005 y 2018, hoy devenido a panelista en el medio talkSPORT, afirmó que la salida de Dibu Martínez sería lo mejor: “Cuando está bien, es un arquero top, pero ha sido muy inconsistente esta temporada. Problemas de lesiones… Tal vez es un buen momento para que el Aston Villa se deshaga de él”, señaló.

Las palabras de Agbonlahor llegaron como respuesta a la información del periodista Alex Crook, que reportó que Dibu podría irse al Inter, pero recién a final de temporada, cuando Yann Sommer termine su contrato con el nerazzurri, a la vez que hizo referencia a lo que calificó como un “coqueteo” de Dibu con Manchester United en el mercado pasado.

Gabriel Agbonlahor, ex futbolista del Aston Villa, afirmó que es un buen momento para dejar ir a Dibu.

“Sé a ciencia cierta que hizo más que coquetear; estaba desesperado por ir al Manchester United. Desesperado. Es un club masivo, con grandes jugadores que pasaron por allí”, agregó Agbonlahor sobre aquella negociación que mantuvo Dibu con los Red Devils.

¿Qué pasará con Dibu Martínez?

Con apenas diez días restantes en el mercado europeo y con el Mundial 2026 en el horizonte, el futuro de Dibu Martínez en Aston Villa parece asegurado, al menos hasta la Copa del Mundo. El argentino es el arquero titular y aunque Agbonlahor lo haya tildado de “inconsistente”, es uno de los pilares para el gran presente del conjunto de Unai Emery en la Premier.

Dibu ha cometido algunos errores esta temporada, pero también ha sido clave para que Aston Villa esté donde está. (Getty)

En lo que va de la temporada, Dibu ha disputado 21 partidos con el Aston Villa, entre Premier y Europa League. El arquero argentino registra 6 vallas invictas y ha recibido 20 goles. No obstante, cabe destacar que se perdió los cuatro encuentros de Europa League por lesión, y otros tantos de Premier por el mismo motivo.

