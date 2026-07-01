El máximo mandatario del club Colchonero se encargó de hacer llegar el mensaje a oídos del delantero de la Selección Argentina.

Por si quedaba alguna duda de que Atlético de Madrid está decidido a hacer valer el contrato que Julián Álvarez tiene firmado hasta junio de 2030, más allá de sus declaraciones en pleno desarrollo del Mundial sobre su deseo de dejar el club a partir de una transferencia, su presidente Enrique Cerezo le hizo llegar la sentencia definitiva.

Un día después que trascendiera la denuncia que el club Colchonero radicó contra Barcelona tanto en FIFA como en la Real Federación Española, por el contacto con su jugador sin autorización, el máximo mandatario insistió en que no existe ninguna intención de venta.

“Es un jugador del Atlético de Madrid y lo seguirá siendo. Nos pilló de sorpresa y nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, decir que es un jugador del Atlético de Madrid. No tenemos ninguna oferta y aunque la hubiera no lo queremos vender. No estamos dispuestos a venderlo”, dijo Cerezo en diálogo con RNE.

Julián Álvarez todavía no logró hacer un aporte valioso para Argentina en el Mundial.

Gil Marín y un discurso alineado

Días antes que se expresara el presidente del club, su máximo accionista Miguel Ángel Gil Marín se había expresado en la misma línea sobre las intenciones del club, aunque fue todavía más duro al referirse no solo al proceder del Barcelona sino también al del propio jugador.

“Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la Selección Argentina, no de Julián. Él tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros. No queremos transferir sus derechos”, le había dicho a EFE sobre los dichos de Julián Álvarez.

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Y sobre el proceder de Barcelona, agregó: “Nos falta el respeto. Creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad le están mostrando al mundo es una forma de actuar que los define. Nos mienten a nosotros, al jugador, a los medios de comunicación y mienten también a su propia afición. Intentan hacer creer a todos que pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados”.

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