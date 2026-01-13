Ex Selección de Brasil arremete contra Vinícius: ”Es un payaso, tonto y provocador”

El último tiempo, Vinícius Júnior quedó marcado por lo que fueron sus cruces con jugadores e hinchadas rivales. Incluso, también por sus cruces con miembros de su equipo, como los cortocircuitos que tuvo con el ya exentrenador del Real Madrid, Xabi Alonso. El más resonante, aquel desplante que llegó a un nivel pocas veces visto, cuando le tocó salir del campo de juego en el Clásico de España que se disputó en octubre del 2025 en el Santiago Bernabéu.

Estos episodios, que vienen siendo bastante seguidos, sumado a que bajó considerablemente su rendimiento (sobre todo después de la temporada en la que fue uno de los máximos candidatos para el Balón de Oro 2025 que finalmente se quedó Rodrigo Hernández), generaron un impacto negativo en su imagen.

A tal punto que personalidades que pasaron por la Selección de Brasil y por LaLiga como él, también lo salen a criticar. Como, por ejemplo, Carlos Alberto Gomes, más conocido como ‘Pintinho’, que disputó los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y la Copa América de 1979 con la Verdeamarela, que no perdonó al ex Flamengo en una conversación con el Diario de Sevilla.

”Vinícius es un payaso y un desagradecido, lo quitan de la ruina en Brasil y mire cómo responde”, expresó el exvolante del Sevilla y del Cádiz, entre otros, que además cuestionó las denuncias de racismo que Vini Jr hizo en España: ”Aquí no hay racismo, el tío es tonto y un provocador. Vivo aquí desde hace 45 años y la gente me trata muy bien”.

Pitinho y su relación con Diego Maradona

Por otra parte, reveló que tuvo relación con Diego Maradona, en aquel primer año en el que Pelusa pegó el salto de Boca a Europa: ”Sí, yo estaba retirado ya, pero hicimos migas antes porque López era muy amigo de él y salíamos juntos cuando Maradona estaba en el Bacelona. Como persona era mejor que como futbolista”.

Pitinho dice que Romário aprendió de él

”Romário aprendió de mí… Cuando jugué en el Vasco de Gama, él y Juninho, el del Atlético, eran juveniles, pero entrenaban con los mayores para que Zagallo los viera. Era bueno, pero le dábamos mucha caña. El central Orlando le pegaba cosquis y porrazos”, aseguró Pitinho, que también vistió la camiseta de Fluminense.

