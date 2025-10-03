No será convocado por Scaloni a la Selección Argentina y en su club le dieron confianza con una importante renovación

Uno de los futbolistas que se perderá por lesión la oportunidad de volver a ser convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, que disputará en la Fecha FIFA de este mes partidos amistosos ante Venezuela y Puerto Rico, recibió un voto de confianza de parte de su club que se materializó en una extensión de contrato.

Se trata de Exequiel Palacios, mediocampista surgido de River e integrante del plantel que se coronó campeón mundial en Qatar con La Albiceleste, quien le puso la firma a la renovación hasta 2030 de su vínculo con Bayer Leverkusen, equipo al que arribó a finales de 2019.

“El Bayer creció a un ritmo vertiginoso desde que llegué a Alemania, hace cinco años. Es una gran satisfacción haber sido parte importante de este proceso. Ahora queremos continuar esta historia con un equipo que lo tiene todo para seguir teniendo un papel destacado en las competiciones nacionales y europeas“, manifestó el mediocampista que conquistó tres títulos el año pasado con el club: Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania.

Simon Rolfes, director deportivo del club, se encargó de dejar en claro que renovar a Palacios era una prioridad, especialmente después de los rumores de una posible salida. “Desde su nombramiento en 2020, Palacios se convirtió en un pilar. Ha sido uno de los jugadores más destacados de los últimos años y seguirá asumiendo una gran responsabilidad en la construcción de un equipo con ambición de éxito y capaz de ganar títulos”, remarcó.

Exequiel Palacios extendió su vínculo hasta 2030. (Foto de Bayer Leverkusen en X).

Cabe recordar que con la salida de Xabi Alonso desde Bayer Leverkusen rumbo a Real Madrid se especuló con la posibilidad de que Exequiel Palacios pudiera seguirlo rumbo a la Casa Blanca por pedido del propio entrenador español, algo que finalmente no estuvo siquiera en negociaciones para hacerse posible.

¿Por qué Palacios no jugará con Argentina la Fecha FIFA?

Exequiel Palacios renovó su contrato con Bayer Leverkusen mientras se recupera de la lesión que sufrió el pasado 12 de septiembre enfrentando al Eintracht Frankfurt por la Bundesliga. Los exámenes médicos arrojaron que se trató de una “lesión muscular y tendinosa en el aductor derecho” por la que se decidió intervenir mediante cirugía.

La recuperación completa del mediocampista, que se estima recién para inicios del próximo año, no solo lo desafectó de la convocatoria de Lionel Scaloni para disputar con la Selección Argentina en la Fecha FIFA de este mes, sino que también le impedirá dar el presente en noviembre, a la vez que lo hará perderse importantes compromisos con su club, tanto a nivel doméstico como en Champions League.