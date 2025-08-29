Fue campeón con Boca, pasó por Racing y Vélez, y tras quedar libre en el ascenso de España jugará en la Segunda División de Grecia

A poco de que cierre el mercado de pases, los futbolistas y los clubes siguen a flor de piel con las transferencias. Y en este caso, hay un argentino que nos lleva a viajar desde España hacia Grecia. Sí, después de surgir de las inferiores de Boca, además de tener pasos por varios equipos de Europa y también del ámbito local, se aventurará en el ascenso Segunda Superliga.

Tuvo la chance de ser campeón de la Copa Argentina con el Xeneize, pero luego de un semestre en Racing de Ferrol, equipo de LaLiga Hypermotion, a los 34 años la carrera de Emanuel Insúa continuará en Athens Kallithea.

El lateral izquierdo que pasó por las filas de Racing, Vélez, Aldosivi y Banfield, firmó un contrato por una temporada para tener una nueva experiencia en Grecia, dado a que ya lució las camisetas de Panathinaikos y AEK Atenas. Cabe destacar que es el único argentino dentro de su actual equipo, pero el segundo sudamericano, ya que también está el colombiano Juan Castillo, ex Deportivo Cali.

Durante los seis meses que estuvo en Racing de Ferrol, tuvo poca actividad: afrontó 487 minutos que se repartieron en 11 compromisos. No tuvo la posibilidad de convertir goles ni de aportar asistencias, pero sí vio una tarjeta amarilla.

Todos los clubes donde jugó Emanuel Insúa

Boca Juniors (2011-2014)

Godoy Cruz (2012-2013)

Granada CF (2014 – 2015)

Udinese Calcio (2015-2017)

Newell’s Old Boys (2016)

Racing Club (2016-2017)

Panathinaikos FC (2017 – 2020)

AEK Atenas (2020-2022)

Aldosivi (2021)

Vélez Sarsfield (2022)

Banfield (2023-2024)

Racing de Ferrol (2025)

Athens Kallithea (2025-actualidad)

