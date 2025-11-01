Fue campeón del mundo con Italia, hizo más de 100 goles y estuvo fue condenado a prisión por vínculos con la mafia: “Me arruinaron la vida”

El plantel de la Selección de Italia campeona del mundo en Alemania 2006 es uno de los más recordados debido a las figuras de renombre con las que contaba. A 19 años de este título, sus jugadores se encuentran retirados de la práctica profesional. Algunos, siguen ligados al deporte, mientras que otros hicieron su vida con otros caminos.

Uno de los fue noticia años atrás por motivos lejanos al fútbol fue Vincenzo Iaquinta. El ex volante que pasó por clubes como Udinese o Juventus, en 2018 fue condenado a dos años de prisión debido a perder un juicio en el que lo acusaron de tener vínculo con un grupo mafioso italiano.

En aquel entonces, el campeón del mundo en 2006 fue una de las 148 personas procesadas por supuestos vínculos con la “Ndrangheta”, una red mafiosa que opera en el sur de Italia. En primera instancia, fue declarado culpable, por lo que lo sentenciaron a dos años de cárcel.

“Ridículas, vergonzosas“, fueron los dichos de Iaquinta y su padre cuando conocieron las sentencias. “Han arruinado mi vida simplemente porque vengo de Calabria”, gritó cuando salió del edificio de la corte. Y agregó en su descargo: “No hemos hecho nada y no tenemos nada que ver con la ‘Ndrangheta. Estoy sufriendo como un perro y no he hecho nada”.

Más allá de esto, Iaquinta apeló la decisión, por lo que los cargos de que presuntamente estaba relacionado con la organización criminal fueron desestimados por el juez y quedó en libertad. A diferencia de esto, su padre fue declarado culpable y fue sentenciado a 19 años de prisión.

Cabe destacar que esta investigación inició en 2015, ya que durante una investigación antimafia se encontraron armas ilegales tanto en su casa como también en la de su padre. En diciembre de ese año, ambos fueron procesados por la justicia y el juicio se llevó a cabo tres años después.

En la actualidad, años después de este episodio, Iaquinta volvió a estar ligado al fútbol, ya que en las redes sociales se muestra activo recordando su carrera. Además, semanas atrás participó en un duelo de leyendas organizado en Italia.

La carrera de Vincenzo Iaquinta

Durante 16 años Iaquinta recorrió su carrera como profesional en distintos clubes italiano. En el 2000, tras buenos rendimientos en el ascenso, fue fichado por el Udinese, equipo en el que permaneció durante siete temporadas, en las que marcó 58 goles en 176 partidos disputados.

Vincenzo Iaquinta en su paso por Juventus. (Getty)

Luego de esto, la Juventus lo fichó tras ascender a la Serie A. En la Vecchia Signora estuvo durante seis años, aunque no tuvo tanta participación en cancha. En total, fueron 30 goles en 86 partidos. Además, logró consagrarse campeón de la liga italiana 2012/13 y fue goleador de la Coppa Italia 2008. Previo a su retiro como profesional con la camiseta del elenco de Turín, tuvo un paso a préstamo por el Cesena, en el que solamente jugó siete partidos en la temporada 2012/13.

En cuanto su paso por la Selección de Italia, disputó 40 partidos y convirtió 6 goles. Además, fue parte del plantel campeón en Alemania 2006, certamen en el que le convirtió un tanto a Ghana en la victoria por 2 a 0, y en el que sumó minutos en la final ante Francia al ingresar en el segundo tiempo en lugar de Perrotta.

