Milan piensa en el argentino sensación en Europa para que haga los goles que le faltan con Santiago Giménez

Joaquín Panichelli está acaparando las miradas del fútbol mundial. Es que en lo que va de la temporada 2025/2026 ya suma 10 goles en 13 partidos con el Racing de Estrasburgo, entre sus compromisos por la Ligue 1 y la Conference League, siendo así, no solo el goleador del campeonato francés con 9 anotaciones, sino el cuarto máximo artillero de la temporada de las 5 grandes ligas europeas con 10 gritos en total.

El cordobés, de momento, solo aparece por detrás de Harry Kane (de 22 goles en 14 presencias con el Bayern Munich), Kylian Mbappé (de 16 anotaciones en 13 juegos del Real Madrid) y Erling Haaland (ya acumula 15 en 12 cotejos con el Manchester City), por lo que es lógico que empiece a despertar el interés de los grandes clubes.

Incluso, de acuerdo a un reporte del portal británico SportBoom, ya hay dos que tienen apuntado a Joaquín Panichelli para incorporarlo dentro de dos meses cuando abra el mercado del invierno europeo. Uno es el Chelsea, algo que no sorprende dado que los dueños de BlueCo son propietarios tanto de la institución de Stamford Bridge como del Racing de Estrasburgo, y el otro, el AC Milan, que está sintiendo la falta de un centrodelantero que haga goles.

Conforme al medio citado, parte del área de fútbol del Chelsea estuvo en Francia para seguir los últimos partidos del equipo de Liam Rosenior, en función de realizar un informe solicitado por Enzo Maresca respecto a Emanuel Emegha, el delantero por el cual la empresa que rige sobre ambos clubes estableció que pegue el salto a la Premier League apenas llegue el 2026.

No obstante, si bien los números de Emegha no están nada mal (4 goles y 2 asistencias en 6 encuentros), se toparon con la ambición goleadora del atacante que se formó en Boca, River, Racing de Córdoba y Belgrano (hizo 7 tantos en sus últimos 5 compromisos).

Pero claro, entienden que deben definir, porque el AC Milan, a su vez, estaría decidido a hacer una apuesta, pues precisa dar con soluciones inmediatas ante el presente irregular de sus referentes de área. El mexicano Santiago Giménez, en el actual curso 25/26, apenas suma un gol en 9 partidos (en el 3 a 0 ante el Lecce por la Segunda Ronda de la Copa Italia), misma cifra que Christopher Nkunku de una sola celebración en 6 encuentros (también contra el Lecce).

Las chances de que Joaquín Panichelli sea tenido en cuenta por Lionel Scaloni

En los meses previos a la Copa del Mundo del 2026 todo puede pasar. No sería la primera vez que Lionel Scaloni incorpora a un jugador que no venía siendo parte de la Selección Argentina para la cita mundialista. Así sucedió con Enzo Fernández que, con pocas semanas en el Benfica, convenció al entrenador con solo dos amistosos en la previa de Qatar 2022. Terminó viajando y fue figura.

A ese antecedente se puede aferrar Panichelli, que si sigue haciendo goles en el Racing de Estrasburgo, no solo pegará muy pronto el salto a alguno de los grandes de Europa, sino que generará presión en el cuerpo técnico del combinado albiceleste que está buscando una tercera opción como centrodelantero por detrás de Julián Alvarez y Lautaro Martínez.

