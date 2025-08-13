Fue campeón del mundo, el Barcelona de Messi lo fichó en 25 millones y no juega hace un año y medio tras sufrir 18 lesiones

A mediados de 2016, Barcelona buscó reforzar la zaga central y es por eso que invirtió 25 millones de euros para comprar el pase de Samuel Umtiti, defensor francés que se destacaba en el Olympique de Lyon y que era habitual convocado a la selección de su país natal.

Durante sus primeros años en la institución, Umtiti logró seguir demostrando el mismo nivel que tenía en el Lyon, por lo que pudo destacarse en el Blaugrana y en la Selección de Francia. A pesar de esto, no lo trasladó en títulos, debido a que no se coronó a nivel internacional por el elenco catalán.

Por otro lado, con Les Blues la situación fue diferente, debido a que no solo llegó a la final de la Eurocopa 2016, en la que perdieron contra Portugal, sino que también se consagró campeón del Mundial de Rusia 2018, siendo una pieza clave en el elenco comandado por Didier Deschamps.

Después de tocar el cielo con las manos a nivel selecciones, la carrera del defensor central dio un giro de 180 grados ya que en los últimos siete años sufrió 18 lesiones que lo marginaron de las canchas, a tal punto que se perdió 170 partidos entre equipos y selección.

Esto se debe a que a principios de 2018, previo al Mundial, sufrió una lesión de rodilla por la que debía pasar por el quirófano, pero decidió postergar la operación para estar en la cita mundialista. Luego de la misma, estuvo gran parte de la temporada 2018/19 sin jugar con el Barcelona.

Como consecuencia de esto, comenzó a perder terreno en Barcelona, donde sumó pocos minutos, ya que además de padecer distintas lesiones físicas, también sufrió coronavirus en dos oportunidades, por lo que pasó a tener un papel secundario en el equipo.

A mediados de 2022, dio un nuevo paso en su carrera, ya que fue cedido al Lecce de Italia para sumar minutos. Allí vivió un acto de racismo en un encuentro frente a la Lazio, por lo que rompió en llanto tras la victoria de su equipo. Por otro lado, logró tener regularidad al disputar 25 de los 38 encuentros de la Serie A.

Tras este préstamo, regresó al Barcelona aunque arregló una rescisión de contrato, por lo que se quedó con el pase en su poder y recaló en el Lille de Francia en condición de libre, aunque solamente pudo jugar seis partidos en el año y medio en el que permaneció en el club.

El mal momento de Samuel Umtiti

A sus 31 años, el defensor central se encuentra en libertad de acción tras marcharse del Lille a principios de este año, por lo que lleva ocho meses sin entrenar con un equipo profesional. Además, su último partido fue en enero de 2024, por lo que lleva más de 18 meses sin competir a nivel internacional.

Con el mercado de pases del fútbol europeo abierto hasta fines de agosto, el ex Lyon y Barcelona se encuentra a la espera de ofertas para continuar su carrera e intentar volver a tener su mejor versión dentro de la cancha.

Las lesiones que sufrió Samuel Umtiti en los últimos 7 años

18/19 Lesión de rodilla (14 partidos perdidos)

18/19 Lesión de rodilla (23 partidos perdidos)

19/20 Lesión en el pie (10 partidos perdidos)

19/20 Problemas de rodilla (3 partidos perdidos)

19/20 Lesión en el gemelo (no se perdió partidos por el parate por COVID)

20/21 Problemas de rodilla (7 partidos perdidos)

20/21 Coronavirus (1 partido perdido)

20/21 Lesión de rodilla (16 partidos perdidos)

20/21 Problemas estomacales (1 partido perdido)

21/22 Coronavirus (no perdió partidos por parate por fiestas)

21/22 Problemas estomacales (1 partido perdido)

21/22 Fractura de dedo (21 partidos perdidos)

22/23 Lesión muscular (2 partidos perdidos)

22/23 Lesión en el muslo (1 partido perdido)

23/24 Conmoción cerebral (2 partidos perdidos)

23/24 Lesión de rodilla (3 partidos perdidos)

23/24 Operación de rodilla (53 partidos perdidos)

24/25 Lesión en el gemelo (12 partidos perdidos)

