Fue estrella en la Premier League, Real Madrid lo fichó, le ofrecieron ser político y soltó una dura confesión: “Estaba dispuesto a suicidarme”

De mayor a menor, Emmanuel Adebayor irrumpió en el fútbol europeo con enormes cosechas goleadoras, pero los problemas personales lo apagaron poco a poco. Salió de los principales focos del viejo continente mientras peleaba con la salud mental y, tras romper los límites conocidos por la Selección de Togo, hoy es la ilusión de todo un país, más allá del deporte.

El inicio de su carrera y el despegue en Francia

Con 1,92 metros de altura, Adebayor no tardó en destacarse en el Sporting Club de Lomé de su ciudad natal. Rápidamente captó la atención de Metz, que se lo llevó para el fútbol europeo para iniciar el desarrollo de una exitosa carrera que duraría 22 años.

En el club galo se desempeñó primero en la categoría Sub 17 y tardó dos años en llegar a la Primera División. Antes de los 20 y con dos temporadas en el lomo, 19 goles en 53 partidos lo llevaron a su primera gran oportunidad en Mónaco.

Salto a la Premier League y la llegada a Real Madrid

Adebayor en su etapa en Tottenham. (Foto: Getty)

Las tres campañas en el equipo del Principado hicieron que captara la atención de los clubes más importantes del viejo continente. Por 10 millones de euros, Arsenal se aseguró a un delantero con enorme proyección, que encontró allí su mejor forma.

A lo largo de 4 temporadas en Londres, Adebayor supo convertirse en un delantero confiable. Incluso, en la 2007-08, fue uno de los mejores del planeta con 30 goles en 47 presentaciones, cifras que lo llevaron al equipo ideal de África y de la Premier League. Un Manchester City ya inyectado económicamente no quiso perder la chance de contar con él en su mega proyecto.

Adquirió su pase en 29 millones de euros y lo tuvo entre sus filas durante dos campañas en las que no consiguió estar a la altura de las expectativas. Encontró la salida hacia Real Madrid a través de un préstamo, pero tampoco funcionó.

El Merengue ya estaba repleto de estrellas y, aunque metió 8 goles en 22 compromisos, decidieron no comprar su pase, por lo que lo dejaron ir a mediados de 2011. Con los blancos, el africano consiguió una Copa del Rey, el único título de su carrera.

Tras pasar por Tottenham y Crystal Palace, Adebayor se marchó de la elite del fútbol europeo y comenzó a dar la vuelta hacia Togo con ciclos en Turquía y un fugaz paso por Olimpia de Paraguay. En 2023, con 39 años, se dio el lujo de colgar los botines tras dos años en el Semassi de su país.

Su paso por Olimpia de Paraguay en 2020. (Foto: Getty)

La huella de Adebayor en la Selección de Togo

El delantero, que aún es el máximo goleador histórico del combinado africano, estuvo siempre a disposición de su nación, dónde consiguió hitos nunca antes vistos para el equipo. En Alemania 2006, Togo disputó su único Mundial hasta hoy y, aunque perdió todos los partidos, será un recuerdo imborrable.

En 2010, durante un viaje a Angola, el equipo sufrió un ataque por parte de guerrilleros separatistas que puso en riesgo a todo el plantel, incluido Adebayor. Decepcionado con este hecho, renunció a la selección, aunque no tardaría en regresar. Poco después, logró la mejor actuación de su país en la Copa Africana de Naciones, superando por primera vez la fase de grupos para caer en cuartos de final.

La revelación de sus problemas familiares y los pensamientos suicidas

A punto de despedirse de la Premier League, Adebayor protagonizó un escándalo que no debía salir del seno familiar. Su hermano y él comenzaron a cruzar mensajes públicos por la mala relación que tenían entre sí y cómo podía afectarle a su madre.

Enojado por las declaraciones de su familiar y cartas a los clubes en dónde se desempeñaba, el delantero decidió hacer una publicación en Facebook para aportar claridad sobre su postura y confesó un infierno. Mientras aportaba goles a sus equipos luchaba contra aquellos problemas y reveló incluso que pensó en el suicidio en reiteradas oportunidades.

Su vida tras el retiro y la oportunidad en la política

A más de dos años de su despedida del fútbol, en la que participaron estrellas de la talla de Samuel Eto’o, Jay-Jay Okocha y Yaya Touré, Adebayor se dedica a intentar cambiar las vidas de los jóvenes de Togo a través de su fundación. Aunque desde allí lo hace de forma independiente, la política no tardó en tentarlo.

Recientemente, Yao Robert Date, líder del Comité de Acción de Renovación (CAR), principal partido opositor de Togo, lo invitó formalmente y también de forma pública a que se sume a aquel proyecto.

“Ahora que ha terminado con el fútbol necesita involucrarse en política. Y el partido ideal para hacer campaña es el CAR. Lo invito a unirse a nosotros. Con Emmanuel a bordo podemos continuar la lucha política por la libertad en Togo. En Adebayor vemos un ejemplo de constancia y éxito”, publicó el político para intentar sacar al ídolo del poster para que se ponga el traje.

