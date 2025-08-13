Ganó la Copa Libertadores con Boca, volvió del retiro a los 39 años y lo expulsaron nueve minutos después de entrar

Tras pasos por Argentina, Chile y Grecia, Cristian Chávez, más conocido como Pochi, encontró en Bolivia su lugar en el mundo. El volante ofensivo jugó 5 años en Jorge Wilstermann, ganó dos títulos locales y se convirtió en todo un referente de la institución.

En 2023, el surgido de Boca Juniors, que compartió plantel con Martín Palermo y Juan Román Riquelme, incluso en la conquista de la Copa Libertadores 2007, decidió ponerle fin a su carrera como futbolista para dedicarse a ser entrenador. La oportunidad llegó en el propio club boliviano.

Tras un breve paso por la Reserva del club, el Pochi dio un paso al frente en la Primera División este 2025, pero los resultados no lo acompañaron. Una sanción imposibilitó a Wilstermann a incorporar futbolistas y los bajos rendimientos lo mantienen en la anteúltima posición, que lleva a la promoción por el decenso.

En ese contexto de crisis, Chávez decidió correrse como DT, volver a ponerse los pantalones cortos y ayudar a su equipo desde el otro lado de la línea de cal. Este martes fue su re debut con Jorge Wilstermann, pero nada salió como se esperaba.

Ya con una desventaja de dos goles, el Lanús y Arsenal ingresó en el complemento, pero solamente duró 9 minutos en partido. Es que el argentino pegó una fuerte patada de atrás y vio la roja directa, dejando a sus compañeros con uno menos.

Publicidad

Publicidad

Afortunadamente para Wilstermann, la posibilidad de caer en el descenso directo es remota a pesar de haber conseguido solo 6 de los 48 puntos disputados. Es que Aurora, quién se ubica en la última posición, acumula -11 unidades. Sí, en negativo. Al club boliviano le cayó una fuerte sanción por identidad falsificada de uno de sus jugadores, por lo que arrancó el torneo con 33 puntos por remontar.

ver también La novedosa fórmula con la que Sebastián Villa quiere lastimar a Boca con Independiente Rivadavia: “Un buen momento”