Ganó siete títulos con el Real Madrid, perdió contra Boca en Japón y dio su veredicto sobre Franco Mastantuono: “Muy seguro”

La llegada de Franco Mastantuono generó tanto o más impacto en España que en Argentina mismo, y en el merengue tienen grandes expectativas puestas en lo que puede llegar a hacer el surgido en River como futbolista del Real Madrid. Tanto los fanáticos, como viejas glorias coinciden en que Mastantuono es el futuro del club.

La más reciente figura en referirse al mediapunta argentino fue Steve McManaman, jugador británico que formó parte del Real Madrid de ‘Los Galácticos’ entre 1999 y 2003. “El tipo de fútbol que juega es el tipo de fútbol que me gusta“, le confió el exfutbolista al Diario Olé.

Steve McManaman es una gloria del Real Madrid y se refirió a Mastantuono.

“Me gusta su forma de patear tiros libres, cómo juega por afuera, cómo parte desde la derecha hacia el medio. Juega como me gusta que jueguen los jugadores. Le gusta juntar gente con su gambeta, por algo un club como el Real Madrid, que no ficha a cualquier joven, lo contrató”, se explayó McManaman.

El inglés, que también tuvo un recordado paso por Liverpool durante la década de los 90s, se refirió a la seguridad de Mastantuono, una de sus principales características: “El hecho de que sea tan joven y haya sido un jugador importante para River demuestra que se trata de un jugador muy seguro, porque jugar para River es muy difícil en estos tiempos y ante esa cantidad de fanáticos. Y ahora que ha ido al Real Madrid, tendrá que mantener esa seguridad.”

Franco Mastantuono ya debutó en el Real Madrid, y McManaman espera grandes cosas de él.

McManaman asegura que Santiago Solari fue clave para el fichaje de Mastantuono

En la entrevista, Steve McManaman reconoció que se enteró de Mastantuono por Santiago Solari, Director de Fútbol del Real Madrid, y ex compañero en aquel plantel merengue a comienzos del siglo. Y también que el rosarino fue clave para que Mastantuono se convierta en jugador del club español.

Santiago Solari, hombre clave en la transferencia de Mastantuono.

“Santiago Solari me hablaba mucho de él, siempre lo tuve en el radar. De hecho, creo que él es una de las razones por las que está en el Real Madrid ahora“, admitió McManaman. “Desde que se supo que el Madrid lo quería, empecé a seguir más de cerca sus partidos en la Liga Argentina con River y en el Mundial de Clubes”, agregó.

“Espero que sepa cómo manejar el tema de la gran cantidad de dinero que el club invirtió en su pase“, cerró el británico sobre el tema Mastantuono. Como jugador del Real Madrid, McManaman ganó siete títulos, incluyendo dos Copas de Europa -hoy conocidas como Champions League- y se lo recuerda gratamente en la capital española. Y ahora Mastantuono tiene su bendición.