“Gol ilegal”: acusan que el tiro libre de Julián Álvarez ante Real Madrid debió ser anulado

Atlético de Madrid goleó 5 a 2 al Real Madrid en el derbi de la capital española, cortó el inicio perfecto de los dirigidos por Xabi Alonso en la temporada y se acomodó en LALIGA. Julián Álvarez fue la gran figura del partido con un doblete, pero su fantástico gol de tiro libre no debió haber subido al marcador, o al menos así lo entiende una cuenta especializada en decisiones arbitrales.

En X, la cuenta de @ArchivoVAR reveló que el gol de Julián tuvo que haberse anulado por una infracción reglamentaria cometida por su compañero de equipo, Robin Le Normand. El defensor central se encontraba parado entre la línea de visión de Thibaut Courtois y la pelota; hasta ahí, todo normal. El problema fue su movimiento antes de que Julián Álvarez impacte el balón.

“Le Normand, antes del lanzamiento, se coloca junto a la barrera, sin respetar la distancia de un metro reglamentaria“, explica @ArchivoVAR. “El VAR debió intervenir y avisar a Alberola Rojas de ello“, agrega, para completar con su veredicto sobre la jugada: “GOL ILEGAL“.

La infracción que piden por parte de Le Normand. (retransmisión oficial)

La cuenta ofrece cuatro capturas de la transmisión oficial, mostrando el movimiento de Le Normand y cómo al momento que Julián Álvarez impacta la pelota, se encuentra en posición no reglamentaria.

Antecedentes de goles anulados por esta regla

Esta regla ya se ha aplicado esta temporada, un ejemplo nos remonta al estreno de la Premier League a mediados de agosto, en el partido entre Chelsea y Crystal Palace. En ese encuentro, Eberechi Eze -todavía en el Palace- convertía de tiro libre, pero la ubicación irregular de sus compañeros y la cercanía con la barrera de los Blues, llevó al colegiado del partido a anular el tanto.

En Chelsea v. Crystal Palace se aplicó esta regla. (X/@SC_ESPN)

Los hinchas del Real Madrid también pidieron dos expulsiones en el Atlético

Además del destacar que el gol de tiro libre de Julián Álvarez debió ser anulado por la posición irregular de Le Normand, los fanáticos del Real Madrid señalaron dos instancias donde jugadores del colchonero debieron irse expulsados.

En primer lugar, una entrada de Nico González contra Carvajal sin pelota, la cual es cuestionable y en este caso se le debe dar la derecha a la decisión arbitral. La otra -bastante más clara desde lo reglamentario- es por el festejo de Sorloth en su gol, que teniendo amarilla fue a celebrar a la tribuna, algo que está penalizado con tarjeta por el reglamento.

Sorloth, ya amonestado, festejó su gol con la tribuna de Atleti. (retransmisión oficial)

Ninguna de estas acciones fueron penadas con tarjeta por parte del colegiado Alberola Rojas, ni tampoco se anuló el gol y el Atlético de Madrid, al menos desde lo futbolístico, venció con justicia al merengue. Tal vez no hubo tanta justicia desde lo reglamentario.

