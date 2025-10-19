Golazo, asistencia top y triunfo: el partidazo de Nico Paz ante Juventus con una inesperada ayuda para Real Madrid

Pasan los meses y Nicolás Paz deja en claro que dejó de ser una promesa para ser una realidad. Si bien es joven y tiene mucho recorrido por hacer, su presente en Como de Italia es espectacular. De hecho, en la antesala del duelo ante Juventus -en el cual sería figura en la victoria 2 a 0- recibió el premio al mejor jugador del mes de la Serie A.

Apenas cuatro minutos le tomó a Nico Paz tener un rol preponderante en el enfrentamiento ante Juventus: lanzó un centro preciso que cayó a la perfección en el segundo palo para que Marc-Oliver Kempf marque el 1 a 0. Ya en la segunda mitad, Paz fue el encargado de sellar la victoria con un verdadero golazo: arrancó por derecha, se metió al área, enganchó y definió cruzado.

De esta manera, Como superó 2 a 0 a la siempre difícil Juventus y se ilusiona con pelear arriba. El certamen italiano lleva apenas siete partidos y el conjunto dirigido por Cesc Fábregas, que lo tiene a Nico Paz como gran figura, se encuentra en el sexto puesto con 12 unidades, tres menos que Inter, el líder de la Serie A.

Como 2 – 0 Juventus

La inesperada ayuda de Nico Paz al Real Madrid

Nico Paz es hijo de Pablo Paz, el ex futbolista argentino y nació en España, aunque decidió representar a la Selección Argentina. Se formó en Real Madrid y allí dio sus primeros pasos en Primera, pero sin lugar en el primer equipo, el Merengue lo vendió al Como de Italia.

En esta oportunidad, el atacante le dio una inesperada ayuda al conjunto de la capital española, que el próximo miércoles enfrentará a Real Madrid por la Champions League. Juventus llegaba sin derrotas a su enfrentamiento contra el Madrid, pero eso se terminó este domingo tras la caída ante el Como de Nico Paz.

